俄烏戰爭開打 柯文哲：有寫信給基輔市長表達願提供協助
俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭開打，台北市長柯文哲今（25）日下午接受訪問時，表示他主張和平，還是要譴責俄羅斯對烏克蘭入侵。柯文哲強調，文明社會就算有什麼爭議，應該要盡量用和平的方式解決，就他曾經當過醫生的立場，「以前要救一個人要花多少力氣，現在戰爭一來，幾百幾千幾萬個生命可能就不見了。」
記者丁上程／台北報導
2022-02-25 16:55:29
針對俄烏戰爭，柯文哲表示昨日有透過推特（twitter）表達個人立場。「我們還是主張和平，我們還是要譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，在文明的社會就算有什麼爭執，盡量用和平的方式來解決，戰爭還是一個不好的方法。」柯文哲說，特別自己過去是當醫生的，以前要救活一個人就要耗費相當多的力氣，現在戰爭一來，可能許多生命就這樣消失了，「所以就一個醫生的立場，我們還是反對用武力的方式解決爭議。」
柯文哲也透露，與台北市相當友好的布拉格市長賀吉普，幾天前有發email給他，希望他可以一同連署。「我在21日已經跟布拉格、布達佩斯、巴黎、華沙、洛杉磯、阿姆斯特丹，所謂自由民主陣營得一些大城市市長聯名寫一封信，給烏克蘭首都基輔市長表達對他的支持。」柯文哲說，有向基輔市長表達，若有什麼困難與需要，例如醫療物資，北市都很願意協助幫忙。