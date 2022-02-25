抹茶粉是「蠶寶寶大便」？驚人真相曝光 網崩潰：怎面對
抹茶濃郁的口味讓不少饕客為之瘋狂，許多蛋糕、冰品最熱賣的也是抹茶口味，更有許多人稱呼自己為「抹茶控」，但實際上抹茶的原料中，讓食品呈現濃郁綠色的可食用色素，多由蠶寶寶的乾燥糞便提煉而成，真相曝光後，讓不少抹茶愛好者相當崩潰，直呼「以後如何面對」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 17:04:12｜2022-02-25 18:05:07
根據臉書粉專「就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識」分享，抹茶食品中添加的綠色，是由蠶寶寶變變裡擷取出來的銅葉綠素製成。貼文也額外補充，蠶寶寶的糞便又稱為「蠶沙」，被做為一種中藥材使用。
不少網友知真相後表示，「這⋯這⋯我我我吃很多欸」、「抹茶控的我，教我以後如何面對」、「這不是沒用知識，是不能被分享的知識啊」、「吃中藥，感覺很健康」、「不會吧，不想知道的知識增加了」。
實際上國家環境毒物研究中心曾發文解釋，「銅葉綠素」為一種食品的著色劑，依照化學結構的不同，分為銅葉綠素、銅葉綠素鈉兩種，是我國合法的人工著色劑，而製造過程中，並非全用蠶寶寶的糞便製成，而是會從綠色植物、蔬菜、乾燥的蠶寶寶糞便等，提煉出天然葉綠素。
蠶寶寶平常主要攝食桑葉，但因無法完全吸收桑葉中的葉綠素，因此糞便中會含有豐富的葉綠素，乾燥的糞便會經過皂化、銅化來精製，使得原本在葉綠色中的鎂以銅取代，讓葉綠素更耐光及耐熱，因此民眾不需要感到擔心，經過轉化過程後「我們並不是在吃蠶寶寶的大便」。（編輯：鍾怡婷）