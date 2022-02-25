三井OUT LET台南店今日開幕 長長人龍看不到盡頭

眾所矚目的三井OUTLET台南店經過8天的試營運，正式於今(25)日盛大開幕，副總統賴清德、台灣三井不動產(股)公司董事長下町一朗、交通部鐵道局局長伍勝園、台南市副市長戴謙、台南市副市長趙卿惠等貴賓親自蒞臨剪綵儀式。三井不動産株式会社代表取締役社長菰田正信亦透過致詞影片獻上祝福。





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▲副總統賴清德(中)與三井Out let總經理藤野隆史、台灣三井不動產(股)公司董事長下町一朗、台南市副市長戴謙、台南市副市長趙卿惠一同剪綵（圖／記者林怡孜攝，2022,02,25）

台灣三井不動産 ( 股 ) 公司董事長下町一朗表示，非常感謝當初推薦我們來投資的台南前市長賴副總統，以及台南市長黃偉哲和市府團隊，三井 OUT LET 台南店才能順利開幕，未來定會好好經營，讓這裡變成更適合台南的地方！

賴清德表示，當初三井不動產集團在思考是否開發時，他正好時任台南市長，他向三井不動產集團建議，台南市每年有超過 2,000 萬的觀光客造訪，以及有便捷的交通等優勢，非常適合三井不動產集團投資，今日看到實際開幕感到非常開心。另外，三井 OUTLET 台南店的開幕，也代表台南與日本的關係更近一步，台南的第一大外國觀光客來源是日本，相信高鐵特定區經過大家的努力，未來發展一定會更好！

今日台南天氣和暖，一掃前幾日的陰雨灰霾，一早就可看到排隊的長長人龍，蜿蜒沒有盡頭。很多人都是衝著獨家販促活動而來，也為了一嚐道地日系美食。三井 OUT LET 台南店位於台南高鐵站旁，交通便利。明天開始迎接 228 連續 3 天假期，預計將帶來可觀的人潮，建議民眾搭乘大眾交通工具前往，避免塞於車陣中，掃了遊興。







三井 OUT LET 台南店開幕期間規劃了許多的販促活動，要讓台南市民享受好康，除了全館多家專櫃特惠 2 折起活動外，活動期間消費滿 2,000 元以上即可參加「陸 x 海 x 空 開幕慶抽選會」，有機會抽中澎湖花火節 3 天 2 夜行程，或是飯店住宿券等多項驚喜禮。另外，「 APP 會員限定來店禮」活動 ，消費單筆滿 3,000 元 ( 含 ) 以上，即可兌換「開幕紀念一卡通」乙張。其他，「暖心獨享好禮」活動期間當日累積消費滿 10,000 元 ( 含 ) 以上即可憑發票兌換「膳魔師獨家紀念保溫杯」乙個。





