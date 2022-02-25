巴戈長子告別式上淚崩 感慨照顧爸爸「兒時記憶湧心頭」
藝人巴戈16日因胰臟癌病逝，享壽68歲，今（25）日在台北一殯舉行告別式，家屬、圈內好友包括紀寶如、郁方、曾國城和謝祖武等人前後現身，親自送巴戈最後一程。兒子們得知巴戈後，就趕緊從美國返台陪伴爸爸：「這段時間我們就像回到小時候，爸爸媽媽就是我們的全部。」還在隔離的小兒子今天也特地請假參加告別式。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-25 18:32:00
巴戈一路走來，都有媒體紀錄一切，能讓家人們重溫他一路走過的風景，長子巴笙感性地說：「爸爸這一生不算很長，但是我們都見證了他精采萬分的一生。」也透露巴戈生前不遺餘力地支持台灣優質生命協會，投身公益活動：「真正受惠的是爸爸，他人脈也許成就協會，但協會卻是給了爸爸正面能量，散播給需要的人。」感謝協會給予力量、協助。
謝祖武哽咽表示心情本來有平靜一些，但受訪時難過的思緒又忽然湧上心頭：「我從年輕跟巴大哥合作，他照顧後輩，人生如戲戲如人生，巴大哥人生的戲圓滿了。謝謝大家。」曾國城也坦言至今仍難以相信，認為一切太不真實，而且跟巴戈合作演父女的郁方，走出告別式時淚水忽然奪眶而出，坦言失去巴戈的心情猶如失去家人。
紀寶如致詞時，代替巴戈感謝每位親朋好友，也透露對方生前喜歡熱鬧、交友廣闊人緣：「人緣極好的巴哥哥，總是帶領著我們成長，感動很多有愛心的朋友，加入公益慈善的行列，成為點亮社會角落的那盞明燈，帶給大眾滿滿的正向能量。」