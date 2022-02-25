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職棒第6隊來了！陳其邁成功爭取職棒球隊落腳高雄

▲上週陳其邁邀請了中職會長蔡其昌、台鋼謝裕民會長，到市府討論職棒合作事項。（圖／高市府提供）
▲上週陳其邁邀請了中職會長蔡其昌、台鋼謝裕民會長，到市府討論職棒合作事項。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-02-25 18:07:47｜2022-02-25 18:09:26

「職棒第6隊來了！高雄的球迷等待這一刻很久了！聽到這個消息，都很興奮。」高雄市長陳其邁在聽聞此一消息後立即在臉書PO文告訴市民朋友此一好消息。陳其邁強調，職棒、職籃，兩個職業隊都到位！高雄樂於成為熱愛及友善運動的城市。高市府運發局也表示，未來將盡全力協助台鋼落腳高雄及經營主場事宜。

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▲職棒第6隊來了！高雄市長陳其邁在聽聞此一消息後立即在臉書PO文告訴市民朋友此一好消息。（圖／截自陳其邁臉書）
▲職棒第6隊來了！高雄市長陳其邁在聽聞此一消息後立即在臉書PO文告訴市民朋友此一好消息。（圖／截自陳其邁臉書）
中華職棒會長蔡其昌今天宣布台鋼集團將在3月2日簽署意向書，第6隊基本上沒有疑慮。蔡其昌表示，台鋼集團謝裕民會長先前對於第6隊很有意願，且也承諾第6隊會選擇高雄澄清湖球場當成主場。

陳其邁表示，想把大家喜歡的活動爭取到高雄舉辦的心，很巨大！他強調，從2018開始，爭取高雄在地的職棒球隊，一直是我的承諾。上任後，市府團隊鴨子划水，逐一與有意願投資的單位接觸洽談，展現高雄的誠意。

陳其邁也說，上週他邀請了中職蔡其昌會長、台鋼謝裕民會長，到市府討論合作事項。陳其邁也難掩興奮的說，澄清湖棒球場成為職棒主場，指日可待，市府也會努力給球迷最好的職棒球場，最好看的比賽。

陳其邁也指出，除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線也會經過澄清湖球場。在今年底就會動工了！

高雄市自市長陳其邁自上任以來，全力推展職業運動，積極爭取球隊落腳高雄，去年可謂相當豐收的一年，市府不僅與企業排球聯賽的台電女排簽署冠名，更迎來T1全家海神、P聯盟鋼鐵人兩職業籃球隊加盟落腳高雄，透過球隊與城市結合，提升市民對運動的熱情與城市認同感。

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