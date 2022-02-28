俄烏逐步緩和、聯準會確認升息節奏　台股將回歸正向走勢

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安聯投信台股團隊表示，相較於電子業面臨後疫情的供需形勢改變的變數干擾，傳產類股重新獲得資金青睞，以運輸、鋼鐵的表現較佳；烏俄戰事打亂金融股的多頭氣勢，俄羅斯主權債違約風險與聯準會升息節奏放緩等疑慮不利金融股的表現。
在電子業部份，安聯投信台股團隊表示，市場憂心供需情勢改變對於價格與庫存調節的不利影響，預期短期股價可能將回歸去年第四季的財報表現，至於其他較不具中長線正向趨勢的類股表現，則有可能面臨評價面的調整。
俄烏情勢成為近期牽動市場的關鍵主因，面對最難分析的地緣政治影響，安聯投信台股團隊認為，從此時程的角度來看，基於美國與NATO（北大西洋公約組織）的不參戰，24日股市大幅回檔或已反應了多數的衝擊；若從類股角度來看，對金融產業的影響程度較大，除了曝險違約風險，聯準會可能放緩升息的預期，亦可能讓相關族群表現面臨較大壓力。
安聯投信台股團隊表示，就目前的變化來看，認為烏俄的最大風險已過，待此地緣政治風險情勢逐步緩和，加上下個月聯準會確認升息節奏後，台股應有機會逐步回歸反應企業獲利上修等基本面的正向走勢。
安聯投信台股團隊表示，這段期間，有鑑於許多情勢在變化，建議投資人投資上仍宜把握勿追高、勿殺低的大原則，以產業長線趨勢做為選股的大原則仍是安然渡過此次系統風險的建議。
就題材上，包括高速運算(HPC)、人工智慧(AI)、伺服器及 電動車等具高成長的趨勢，迄今並無有出現改變的跡象，故半導體業仍是布局前述產業趨勢的較佳方向，相關接單能見度高，在市場過度解讀庫存去化普遍性的情形下，可留意逢低布局的契機。