蒲亭閃電出兵？專家：牌湊齊了好時機自然來

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除了中國的關係之外，鄭欽模指出，蒲亭手上還有「石油」王牌。在後疫情時代，各國都在拚經濟復甦，而歐洲又十分仰賴俄羅斯提供能源。鄭欽模提到先前俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）就曾以「石油漲到兩千美金」來進行警告，讓國際經濟體系很難承擔。
蒲亭能打經濟牌，對手的強弱也是關鍵，而這個對手就是美國總統拜登。鄭欽模觀察到，拜登算是相對「弱勢」的總統，目前最困擾美國的就是通膨的問題，再加上能源議題，恐怕會讓拜登以及民主黨在即將到來的期中選舉雪上加霜。
但蒲亭其實也不是說打就打，鄭欽模指出，去年7月蒲亭就曾經強調過「烏克蘭是大俄羅斯的一部份」，而在24日又發表了一個多小時的談話，用北約東擴威脅、西方不守信以及烏克蘭政府是西方代理人等理由進行鋪陳。
在與「西方國家的對手」有友好關係之後，把牌湊齊了，該講的話也都說了，自然就是出兵的最好時機。
不過鄭欽模認為，雖然蒲亭用兵神速，使用奇襲戰略，但攻勢似乎沒有外界想像的順暢。鄭欽模指出，俄羅斯在經歷多年制裁，國防武器、裝備又很燒錢，因此目前似乎都還是使用上個世紀的軍事配備，與美國的全套裝備還是有段距離。
但俄烏戰爭何時能落幕？鄭欽模表示，雖然烏克蘭撐的越久，對俄羅斯越不利，但是在美國與西方國家都避免與俄羅斯直接衝突的情況之下，蒲亭想要贏得戰爭是沒有懸念的，重點在於戰爭落幕之後，會如何與烏克蘭簽訂條約或協議，或是將目前的烏國政府推翻，以及在戰爭之後跟隨而來的國際制裁，也應該關注。
在此之下，等待烏克蘭的是好是壞，鄭欽模認為，這端看西方國家對俄羅斯的態度與決心。若是西方制裁沒有到位，沒有將蒲亭的備案以及援手一同切斷的話，那往後烏克蘭的政局勢必擺脫不了俄羅斯干預。鄭欽模指出，俄羅斯有很多籌碼，還能掌握民族認同，從這方面就能看出，俄羅斯能相當程度的干涉烏克蘭的內政。
就在俄羅斯入侵烏克蘭之後，台灣也不斷傳出「今日烏克蘭，明日台灣」的聲音，而烏克蘭以及俄羅斯也是半導體關鍵氣體的產出國，讓業界也擔憂是否會受到影響。鄭欽模表示，台灣在關鍵產業的角色相當重要，地緣政治恐怕無法避免。
先前台積電創辦人張忠謀先前曾表示，台積電勢必要面對地緣戰略的競爭。鄭欽模表示，台灣其實也不得不選邊，雖然俄羅斯的國防工業相當依賴台積片的晶片，台積電扮演如此重要的角色，若是西方制裁下來，台灣恐怕也沒得選擇，不僅是台積電，只要是有牽涉俄羅斯國防或關鍵產業的台灣高科技產業，恐怕都得加入，「因為現況已經升到多數人都沒有預測到的部分。」