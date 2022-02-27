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蘇起稱「九二共識時代已過去」　藍委看法不一

▲國安會前秘書長蘇起稱「九二共識」的時代已經過去，而總統蔡英文犯最大的錯誤就是「只破不立」。（圖／NOWnews資料照）
▲國安會前秘書長蘇起稱「九二共識」的時代已經過去，而總統蔡英文犯最大的錯誤就是「只破不立」。（圖／NOWnews資料照）

記者羅婉庭／台北報導

2022-02-27 15:00:00

國安會前秘書長蘇起稱「九二共識」的時代已經過去，而總統蔡英文犯最大的錯誤就是「只破不立」。對此，立委蔣萬安表示，國民黨的兩岸論述已非常清楚，建議要貼近主流民意，立委林為洲認為，國民黨有責任提出新論述。

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日前中共官媒《人民政協報》指控國民黨立委林為洲、陳以信是「暗獨」。對此，蘇起認為，這已壓縮到國民黨空間，對岸已不太區分台灣政黨，且認為對台灣已經有所緩和，可是台灣民意沒有轉變，所以對爭取台灣民意這部分，不再像以前重視。

蘇起強調，「九二共識」未來是否再起很難說，決定於大環境變化，並非一黨所能辦到，「九二共識」是一個政治符號，你要的話就有，不要的話就沒有，而蔡英文犯最大的錯誤就是她不要這個符號，但是沒提出新的能夠建立兩岸和緩關係的一個符號，她破壞舊的，沒有建立新的，只破不立，逼台灣一步一步走向絕路。

對於蘇起的說法，國民黨內意見也不盡相同，其中，立委蔣萬安表示，黨中央對於兩岸關係論述也已經非常清楚，主流民意如何看待，國民黨都應該要做到最貼近民意的想法，最重要的是希望能夠維持兩岸穩定和平的發展。

林為洲則認為，蘇起的意思應該是民進黨執政後不認同「九二共識」意涵，因為民進黨不會實踐「九二共識」中兩岸之間相關的協議，不過，確實因「九二共識」名詞久遠，多數年輕人都不瞭解其意思。

林為洲指出，雖然九二共識這個名詞已經過去，但精神的根基、中華民國憲法並未改變，還是「一中」的憲法，兩岸過去也立基於此，以「一中各表」形式擱置主權爭議，但互相承認對方在大陸與台、澎、金、馬治權，以此簽訂兩岸人民關係的事務性處理。

林為洲說，未來國民黨有責任找到新的論述方式，呈現憲法中主權與治權的相關規定，維持兩岸和平穩定，也是台、澎、金、馬人民賦予的神聖任務。

不過，民進黨立委賴瑞隆則認為，九二共識這個符號，已被共產黨詮釋成「一個中國」，認為世界上只有中華人民共和國，並不承認中華民國存在，若蔡英文接受九二共識的話，等於接受共產黨的「一中」論述及「一國兩制」，中華民國就會被消滅。

至於大陸方面，中共國台辦發言人馬曉光說，堅持「九二共識」、「反對台獨」依然是國共兩黨交流合作和對話的基礎。對此，陸委會不久後也提出看法，指出中共所界定的「九二共識」完全否定中華民國存在，多數台灣民眾對於北京當局「一個中國原則」的「九二共識」，也表示反對與疑慮，並呼籲有關人士應認清中共對台的本質。

陸委會強調，北京當局一再操作武力恫嚇、否定中華民國、「非統即獨」等，向台灣朝野政黨及主流民意施壓，更不應對中共有不切實際的幻想與期待。

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