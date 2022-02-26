COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

宅運動正夯！　新概念健身魔鏡讓你家變身健身房

宅運動正夯！　新概念健身魔鏡讓你家變身健身房
宅運動正夯！　新概念健身魔鏡讓你家變身健身房

健康醫療網

2022-02-26 04:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】新冠肺炎疫情肆虐全球已逾兩年，民眾的生活型態也被迫面臨轉變。去（2021）年五月台灣進入疫情三級警戒，所有運動場所配合緊急停業及關閉，連帶催生了「宅運動」的發展。其中，知名健康科技品牌在前年推出健身魔鏡，讓健身器材不再只是硬梆梆的器械，而是附帶運動教學及姿勢檢查等功能的AI智慧器材。除此之外，該品牌總經理蔡慶裕也於今日宣佈，與台灣知名連鎖健身中心強強聯手，於健身魔鏡中設立其專屬頻道。預計第一波將曝光超過200支專業健身教學影片，且未來每週仍會持續更新課程，讓民眾更能不受時間、空間限制來進行運動，有效達到培養運動習慣的目的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
不想去健身房沒關係　疫情期間在家運動安全又健康

過去有些人不喜至健身房運動，原因多半是覺得麻煩，也可能是生性害羞不習慣與別人在同一空間運動，再加上現在處於疫情緊張期間，民眾更加對與他人共用健身器材產生疑慮，尤其運動時還需配戴口罩，又喘又累又濕又黏，這些因素在在讓民眾運動意願大打折扣。

為了讓運動風氣在疫情期間仍能保持不間斷，知名連鎖健身中心台灣區總裁柯約翰（John Caraccio）也開始考量居家運動的需求與可能性，不僅在去年實施三級警戒期間公開上傳居家運動教學影片，也將與知名健康科技品牌合作，打造完善的「宅運動」計畫。

五大訓練主題　知名連鎖健身中心自編「體塑流動」獨家

蔡慶裕總經理分享，在合作的期間可看出知名連鎖健身中心相當重視健身影片的品質，不僅花費整整半年的時間進行海選，從內部超過1千餘名教練中精挑20位來集結成強大師資團，還特別規劃包含「肌力、有氧、瑜珈、伸展、拳擊」五大訓練主題課程，且皆為適合居家執行的課程規劃。另外，頻道中也可看到知名連鎖健身中心獨家自編的「體塑流動」，即利用瑜珈及皮拉提斯的動作，來做赤足流動式的串聯，配合音樂節奏的練習以提高心肺功能、肌耐力、平衡與核心，達到全身連動性的進階運動。

即將擴充專業限定版課程內容，在延展個人訓練的廣度與深度同時，也讓知名健康科技品牌打造的「健身訂閱」規模再擴大，並以「針對性訓練」及「短課程」的規劃方向，加強聚焦「宅健康族群」的需求，讓健身變得更「隨手可得」，而這同時也是兩大品牌攜手合作的一大目標！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀