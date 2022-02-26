各國紛解封　台灣出國旅遊也近了？專家曝關鍵

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陳秀熙表示，對於死亡率來說，歐洲還在持平，北美洲、南美洲、亞洲、大洋洲都有下降，表示病毒輕症化，而對於那些無法打疫苗、因而引發重症的患者，如何善用醫療資源讓他康復，這當中每個國家都有不同的策略與成長，才會使死亡率趨緩，不過全世界確診個案數還是相當多。
藥物對Omicron亞變種BA.2無效 學者提醒多加留意
針對Omicron疫情，其亞變種已從BA.1及BA1.1演化到BA.2的型態，並且正在快速增長。陳秀熙強調，BA.2屬於非流感化的型態，許多研究報告也顯示藥物對BA.2無效，不過與Alpha、Delta相比之下，BA.2症狀還是較輕。BA.2會不會在台灣造成更快的傳播？陳秀熙回應，台灣對BA.2的控制是相當有效的，例如高雄港群聚案當中就出現BA.2，但疫情很快受到控制，可知本土雖然有被侵襲過，但控制得宜，不過仍要持續觀察BA.2的發展。
台灣邊境全面開放 得靠疫苗與新藥的介入
國外傾向與病毒共存，也造成台灣的境外移入個案有持續上升趨勢，陳秀熙提醒，隨著各國全面解封，3-5月台灣要如何因應境外旅客的增加？應逐步鬆綁防疫措施，雖然無法達到病毒完全清零，但可維持在動態或重症清零，等待抗病毒口服新藥或Omicron次世代疫苗問世後，病毒才會趨向類流感化，防止走向與病毒共存大流行。
陳秀熙表示，香港、韓國、日本以及歐洲其他國家，都從動態或重症清零一下子演變成病毒共存大流行，因此，台灣必須做好因應，達到讓人民展開新常態生活，同時有效控制疫情的理想模式。而全世界病毒大流行的狀態，陳秀熙認為，當新藥及次世代疫苗介入後，有機會在6月之後從大流行弱化成類流感化，如此台灣與全世界這樣的「平行世界」才能相互融合、有所交集。
逐步鬆綁防疫措施 學者建議邊境及餐廳防疫這樣做
想要恢復新常態生活，陳秀熙建議，現階段台灣邊境防疫要做好，入境旅客及相關人員若已接種兩劑以上疫苗，並經過「血清抗體檢測」檢驗抗體保護力，即無須進行隔離檢疫措施，能維持新常態生活又不會影響本土疫情。若保護力不足或消失，在疫情尚未進入類流感化的階段前，建議以5+5檢疫措施（2次PCR與1次快篩）。若未接種疫苗，得維持10+7檢疫措施（2次PCR與4次快篩檢測），如此一來，無論對於各行各業復甦以及流行病控制可達到良好效益。
另外，陳秀熙與研究團隊也建議餐廳「客製化優質防疫」，店家可分「開放區及防疫高、低警戒區」。接種兩劑以上疫苗者，可在開放區正常用餐；若保護力不足，則在低警戒區用餐，須加裝隔板與保持社交距離；若未完整接種疫苗，則於防疫高警戒區用餐，同樣維持隔板與社交距離。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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