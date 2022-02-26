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Yuri性感睡前照流出　邪惡視角催票啦啦隊女神寶座

▲Yuri睡前照流出，邪惡視角讓人無法入睡。（圖 / Yuri IG）
▲Yuri睡前照流出，邪惡視角讓人無法入睡。（圖 / Yuri IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-26 09:06:42｜2022-02-26 09:18:32

Yuri（陳怡叡）是樂天桃猿啦啦隊一員，擁有天使臉蛋、魔鬼身材的她，受到大批粉絲喜愛，並出演許多大銀幕作品。《NOWnews今日新聞》正舉行民調活動，票選全民心目中真正的「啦啦隊女神」，目前Yuri和林襄不分軒輊，戰況緊張。昨（25）日Yuri在IG分享睡前照，性感的好身材，反倒讓粉絲直呼「怎麼睡得著」。

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▲Yuri分享睡前照。（圖 / Yuri IG）
▲Yuri分享睡前照。（圖 / Yuri IG）
Yuri外型甜美亮眼，有「最正啦啦隊女神」稱號，還有推出寫真集，也時常在社群上分享生活點滴，25日深夜在IG上傳多張養眼睡前照，寫上：「一秒即可入睡那種，睡囉，晚安各位夜貓子」。照片中，Yuri穿著白色睡衣，展現出躺著睡、趴著睡、向前跪睡，並曬出性感美胸又不失清純感，釣出大批粉絲朝聖。

▲網友表示Yuri這張照片好療癒。（圖 / Yuri IG）
▲網友表示Yuri這張照片好療癒。（圖 / Yuri IG）
Yuri的晚安照一出後，湧入上萬網友留言，紛紛表示，「這麼美叫我怎麼睡得著」、「昨天辛苦了，祝妳有一個溫暖的美夢」、「看見妳，想妳想到睡不著了」、「第三張真的好療癒喲！」、「睡著也迷人 漂亮」。（編輯：薛羽彤）

民調網址：2022啦啦隊女神　決戰「最正」一票！

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