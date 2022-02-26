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台南市外勤記者學會理監事授證 黃偉哲勉勵善盡媒體職責

▲黃偉哲與台南市外勤記者學會理監事合影（圖／記者陳諭申攝，2022,02,25）
▲黃偉哲與台南市外勤記者學會理監事合影（圖／記者陳諭申攝，2022,02,25）

記者陳諭申/台南報導

2022-02-26 11:07:38

台南市外勤記者學會25日上午舉行第16屆理監事暨菁英顧問授證典禮，市長黃偉哲親自頒發證書，期許媒體人發揮傳播及第四權的力量，讓國家社會更友善進步。

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台南市外勤記者學會邁入第31年，去年底即選出第16屆理監事，但因適逢疫情及春節假期，直至昨日才舉行授證儀式。新任理事長姚正玉表示，很榮幸接下學會理事長的棒子，做為一位資深媒體人，深知媒體對社會和國家的影響力，希望未來的2年帶領學會學員們共同成長，善盡媒體職責，發揮社會正義和美善的影響力。學會會員近百人，大家願當先鋒效力，反映民意、監督政府，也樂見市政發展，共同一起為台南市努力。

 

黃偉哲肯定台南市外勤記者學會媒體朋友多年來在台南的表現，媒體力量無遠弗屆，市政也靠媒體傳達宣傳，希望大家一起努力，讓台南更進步發展。

   

▲由黃偉哲手中接過證書，台南市外勤記者學會理事長姚正玉表示責任重大，將善盡媒體監督力量（圖／記者陳諭申攝，2022,02,25）
▲由黃偉哲手中接過證書，台南市外勤記者學會理事長姚正玉表示責任重大，將善盡媒體監督力量（圖／記者陳諭申攝，2022,02,25）
黃偉哲之外，副市長趙卿惠、交通局長王銘德、觀旅局長郭貞慧、新聞處長蘇恩恩、民政局副局長吳明熙及議員林美燕、曾培雅、黃麗招、許至椿、許又仁、蔡筱薇以及成大教授丁仁方等人都親自到場祝賀。

 

台南市外勤記者學會新任理監事包括理事長─中華日報姚正玉、常務理事─工商時報陳惠珍、中國時報洪榮志、常務監事聯合報謝進盛、理事─東森黃琮群、TVBS顧守昌、年代姚文華、中視賴冠彰、中華日報林雪娟、自由時報王俊忠、新新聞報陳錦奇、府城人語鄭德政、雙子星羅啟浚、郭文吉、林盈庚、何喬邦、勝利電台林忠評。監事─中華日報趙傳安、趙家麟，華視劉漢生。總幹事—勝利電台張育誠，財務長—今日新聞林怡孜。

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