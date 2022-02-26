台南市外勤記者學會理監事授證 黃偉哲勉勵善盡媒體職責

台南市外勤記者學會邁入第

年，去年底即選出第

屆理監事，但因適逢疫情及春節假期，直至昨日才舉行授證儀式。新任理事長姚正玉表示，很榮幸接下學會理事長的棒子，做為一位資深媒體人，深知媒體對社會和國家的影響力，希望未來的

年帶領學會學員們共同成長，善盡媒體職責，發揮社會正義和美善的影響力。學會會員近百人，大家願當先鋒效力，反映民意、監督政府，也樂見市政發展，共同一起為台南市努力。