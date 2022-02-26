彩券行到底怎麼賺錢？真相全被公開 「老天爺」竟是關鍵
台灣彩券行遍及各縣市，往往大樂透、威力彩上看好幾億時，各個彩券行都擠爆懷有發財夢的民眾，而像是過年這種時段，刮刮樂、彩券更是買氣強強滾，但一整年也並非365天都有大獎、有加碼獎項來吸引人，那究竟彩券行賺錢還是不賺錢呢？就有一名網友專講創業辛酸史，四處訪問民眾是否月收入有超過十萬，近日訪問到彩券行老闆娘，透露出彩券行賺錢的秘密。
編輯中心/綜合報導
2022-02-26 11:44:53
這名網友在Tik Tok上傳「開彩券行真的能夠月入十萬嗎？」影片中訪問到某間彩券行的老闆娘，她透露「要看地點跟生意好不好，有的也是做不到十萬的也是有，像我們剛開始生意也不好，後來開第一個539頭獎之後，客人就很厲害會慕名而來，後來四個月內連開兩個頭獎，我們本來已經要搬家了，結果生意因為有中頭獎就好起來了」。
老闆娘指出「如果獎金沒有累積很高的話，買氣就很一般，通常大樂透、威力彩大概要到超過五億獎金就會好，八億、十億獎金人潮才會湧現，那另外就是每年一次的過年，如果一直都沒有中頭獎、沒有累積高額獎金，彩券行其實是很辛苦的」。
至於工作時間多長、有沒有休假，彩券行老闆娘提到「因為每天都會開獎，開獎是不分假日的，所以我們自己是固定休禮拜日一天，但也是端看個人，有的彩券行是全年無休的，尤其是過年更不可能休息，且平常過年9點可以關門，但過年就要開到12點甚至更晚都有」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「感覺是做越久賺越多的概念XD」、「天啊，真的很靠天吃飯欸，沒中過頭獎的都沒人要買XD」、「難怪各家都要貼布條強調自己中過頭獎」、「原來關鍵是頭獎哈哈哈，老闆娘說本來要搬家了快笑死」；而也有同行透露「曾經一個月賺7000多元的老闆路過…」、「沒中頭獎的店家真的不好生存.....很多客人都被吸光光」。（編輯：張嘉哲）