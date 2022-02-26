泰國政府救觀光、拼經濟　號召航空業者開闢新航線　

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薩沙炎強調，泰國交通部全力支持所有航空公司在泰國開闢新航線，並促進泰國成為東協的航空物流中心，促進泰國整體經濟成長。
薩沙炎希望亞航能投資ATR型飛機，開通馬來西亞主要旅遊城市和泰國最南端的勿洞機場之間往來的航線，使其成為泰國南部3個邊境府治的航空樞紐，這樣就能連接泰國和鄰國的其他地區。
除了討論未來新航線的計劃，東尼也藉機呼籲泰國當局再次放寬入境限制，希望減少「Test and Go」和「泰國通行證」（Thailand Pass）措施的相關規定，因爲遊客已有疫苗護照。目前，整體旅行成本仍然偏高，花費已成為影響遊客是否進行國際旅行的重要考量。
東尼以菲律賓為例稱，菲律賓對入境防疫措施進行了簡化，降低旅行成本，這讓決定去菲律賓旅遊的遊客數量不斷增加。
對此，泰國副總理兼衛生部長阿努汀回應，泰國政府會持續聽取旅遊業者和航空業者的意見，改善公共衛生和國際旅行的各項規定，減輕國際遊客的負擔，但同時，相關部門仍持續按照衛生部的防疫措施來嚴格執行，確保廣大旅客的健康安全。
泰國政府自3月1日起放寬國際觀光客入境規定，調整如下：
* Test&Go：只需第一天住宿檢疫旅館，需含有一次RT-PCR檢測費及一次ATK self-test檢測費及機場接送費(airport transfer)之已繳費證明(第二次RT-PCR檢測調整為以家用快篩試劑(ATK)、且透過Morchana APP自己報告)
* 調降非泰籍旅客醫療保險保額不低於20,000美元 (原50,000美元)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。