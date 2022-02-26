日本「最有魅力小學生」稱A罩杯升F 欠巨額跳脫衣舞還債
中日混血女星橋本甜歌小學1年級就出道，當時日本媒體封她為「有魅力的小學生」，現今除了演員、模特兒身分，更當起YouTuber，頻道擁有167萬訂閱，經營非常成功；但她2020年爆出假豐胸廣告爭議、呼麻，形象一落千丈，近期更捲入非法賭博，恐將影響新作《×××HOLiC》上映。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-26 16:32:00
橋本甜歌2004年參演教育節目《天才兒童MAX》出道，當時媒體稱她為「有魅力的小學生」，但當時小學的橋本不懂「魅力」意思；準備上國中時，她就表示「接著要成為有魅力的中學生」，其後曾出演電影《網交甜心》飾演上戶彩的童年時期，更出演過舞台劇、代言廣告，19歲時還挑戰全裸演出《最近，妹妹的樣子有點怪？》。
橋本甜歌2020年轉當YouTuber，曾推出豐胸產品，號稱A罩杯能升級至F罩杯，但事後她被挖出有隆乳，因豐胸詐欺案欠下一屁股債，一度淪落到酒店陪酒兼跳脫衣舞還債，直到2021年4月，她錄影表示已還清90％債務，承諾剩下部分會儘速處理。
橋本甜歌近期好不容易重拾演員身分，參演由蜷川實花執導、神木隆之介、柴崎幸主演的電影《×××HOLiC》，該片預計4月上映，豈料橋本甜歌近日又爆醜聞，捲入非法賭博案件，可能影響電影上映，其他演員的粉絲也擔心影響檔期，讓電影公司相當頭痛。
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