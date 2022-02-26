228發言被綠營批「蔣空話」 蔣萬安：不要政治口水
二二八紀念日將至，有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安日前表示，這是提醒大家珍惜和平的日子，被民進黨台北市議員參選人顏若芳批評「蔣空話」、「蔣軟爛話」；蔣萬安今（26）日表示，轉型正義一直是他關注的重點，也透過推動修法協助受難者及家屬，應該要好好做事，不要有政治口水。
記者余祥／台北報導
2022-02-26 14:27:47
蔣萬安說，過去立法院在審查促轉條例時，他特別針對第6條撤銷不法判決投下同意票，因為從進入立法院開始，就接受到很多二二八受難者家屬的陳情，他也四處請益拜會，多數受難者及家屬年事已高，最大心願就是不要帶著有罪之身跟遺憾入土，自己後來也持續協助。
蔣萬安表示，受難者及家屬除了希望撤銷有罪判決，也期盼依法返還當時政府依照不法判決沒收的財產，因此他提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，反倒是政府現在卻仍以沒有法源依據為由遲遲沒有推動進度。
蔣萬安強調，應該是要好好做事，不要有任何政治口水。
被問及台北市長網路民調第一，蔣萬安說，民調都是參考、起起伏伏，其實人民更關心的是物價持續上漲，這才是迫切要解決的，立法院已經開議，這會是接下來他更關注、強力監督政府的地方。