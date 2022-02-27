江俊翰擔任公益配送員　一日搬上百袋飼料到動物之家

藝人江俊翰特別在八點檔《黃金歲月》拍攝空檔，南下到高雄參加糧食集器的一日飼料配送員，第一站先去是大寮張阿姨狗園，第二個園區是高雄市艾瑪護生園關懷生命協會，一個下午跑了兩個園區的江俊翰感觸良多，他表示很開心可以受邀參加公益活動，平常因為拍戲時間較長，每次幫助到浪浪的時候都是捐錢或捐飼料，很少像這時候可以踏進去園區，跟辛苦照護的工作人員互動到，這一次的體驗讓他直呼很值得、很有意義，也呼籲愛貓狗的民眾，也可以找自家附近的流浪動物區，用小小力量來幫助他們。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-27 01:00:00
江俊翰表示這一趟之旅，看到園區熱心照顧浪浪們的工作人員，以及動物們安心的眼神，讓他直呼超有意義。尤其大寮的張阿姨因為身體日漸衰退，但最擔心的還是流浪動物們，尤其因為園區人力不足，導致無法好好整頓環境，他呼籲如果南部的民眾，有空也可以私訊大寮張阿姨狗園，協助張阿姨清洗狗狗們，讓他們有舒適的環境生活。
第二站到艾瑪護生園關懷生命協會，江俊翰表示看到艾瑪與丈夫這麼無私地為浪浪付出，大家的眼神都是散發出滿滿的愛，讓他這一趟高雄之旅，非常想念他的毛小孩愛美麗，他說自己就是「毛小孩控」，長時間分開就會很想念他。他呼籲養寵物真的是一輩子的決定，人可以擁有很多寵物，但寵物的一輩子就只有你，所以要好好評估自身能力，一但開始決定要養動物就不要隨意的棄養，不然這麼冷的天氣，流浪在外面過著有一餐沒一餐的生活，是很令人擔憂的。（編輯：薛羽彤）