林佳龍專題演講　暢談「尋找臺灣新願景」

中山大學校友總會、高雄醫學大學校友總會主辦專題演講「尋找臺灣新願景」，今（26）日在中山大學舉行，邀請前交通部長、中華民國無任所大使林佳龍主講，演講上引述蔣渭水「樂為世界人，台灣名譽馨」，要做世界的台灣，提出願景挑戰2032年。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-26 16:50:09
林佳龍表示，現職為無任所大使，很自由，只要總統願意，可以無事可做，也可以什麼都做。他在演講中指出，「從世界的台灣，走向台灣世界好」，台灣從過去不知道自己的定位，但已慢慢清楚看見，讓世界發自內心愛上台灣。
林佳龍也舉例美國總統拜登任內提出推進自由開放印太地區、建立區域內外聯繫、推動區域繁榮、強化印太安全、建立氣候變遷、新冠肺炎等超越國界威脅能力等五大戰略，建議台灣應推動二次民主改革，落實國家正常化深化民主根基，推出數位民主治理與數位產業發展等台版印太戰略，促進國際合作。
中山大學校友總會理事長黃炯輝表示，活動借重林佳龍專業，快速切入核心重點與大家分享台灣新願景、攜手同心戰勝未來。其新書「科技特派員」亦是緊抓未來發展趨勢，值得細細品讀。中山大學校長鄭英耀表示，台灣中小企業如能加強合作培育人才，相信定能帶領台灣邁向新願景。
演講結束舉行林佳龍「科技特派員」簽書會，書中記錄作者與12名科技業執行長與26家優秀中堅企業關鍵對話，聚焦5+2產業創新計劃，期能攜手開創黃金縱谷科技新未來。