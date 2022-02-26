力挺旗津觀光　陳時中、陳其邁合力推銷

高雄旗津在農曆春節前受到高雄港疫情群聚影響，當地攤商生意慘澹。228連假首日，中央流行疫情指揮中心宣布連假期間記者會停開，衛福部陳時中受高雄市長陳其邁之邀，帶領防疫國家隊成員執行長王必勝、副署長莊人祥、羅一鈞等前來旗津訪視各項防疫措施，一起相挺旗津觀光復甦。不僅如此，陳時中與陳其邁兩人更合體當起「旗津代言人」，以具體行動為當地業者加油打氣。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-26 16:46:03
陳時中表示，旗津的疫情能在1個月多獲得控制，高雄市府、港務單位等都很辛苦，他特別南下到高雄見證旗津的疫情已經散去，現在旗津非常安全，歡迎大家多多來旗津遊玩，裡面吃的東西很多，很多可以勾起以前的回憶，少年仔可以來嚐鮮，老年人像我這種的可以來回憶，大家多多來！多多來！
陳其邁也指出，現在旗津社區傳播風險非常低、非常安全，歡迎大家來旗津旅遊，但相關防疫措施也拜託大家務必配合。陳其邁也表示，高市府已經開過會議，對於旗津有整套做法，包括如何活化當地觀光，也對實質商家受損有補貼方案，最快3月初會公布相關細節，並配合春節旅遊方案。
隨著本土疫情趨緩，陳時中也再度被媒體問及是否將準備投入「2022大選」？陳時中說，疫情雖然穩定可控，但病毒會變來變去，現在還在防疫期間，其他的不做多想。對此，陳其邁則說：「慢慢教」。
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