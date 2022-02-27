「脫北者」跟南韓渣男當朋友 《奇怪數學家》曝光真相
南韓電影《奇怪的數學家》集結「國寶級影帝」崔岷植、金東輝、朴秉恩、朴海俊、趙尹瑞等人演出，故事敘述李學成（崔岷植 飾）是名渴求學問自由權的脫北天才數學家，他隱藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中，以警衛身分展開新生活。李學成冷淡的態度和表情，讓他成為學生們最想遠離的對象。一名放棄數學的學生韓智宇（金東輝 飾）發現李學成的身分，要求李學成教自己數學。對於在只追求答案世界中徬徨的韓智宇，李學成教導他尋找正確答案的方法，自己也從中迎來始料未及的人生轉捩點。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-27 07:30:00
在話題韓劇《夫婦的世界》中飾演超級渣男的朴海俊，此次二度與崔岷植合作，朴海俊透露崔岷植精湛的演技帶給他的影響，「《奇怪的數學家》是我當時所收到的所有劇本中，最溫暖的一部作品。之前在拍完《沉默的目擊者》後，我得了『岷植病』，很想再和前輩合作，得知崔岷植前輩會參演《奇怪的數學家》時，就覺得拍攝過程一定會很有趣，便下定決心參與演出」。
朴海俊在《奇怪的數學家》中飾演「李學成」唯一的朋友「安基哲」，他表示：「我努力展現出對『李學成』深厚的友情，以珍惜重要事物的心情去掩護他、幫助他，同時也藏著一個祕密。」
新生代演員金東輝以250比1的競爭率獲得「韓智宇」角色，他表示：「當時去參加甄選時，崔岷植前輩也在甄選會會場，讓我一直緊張到發抖。那時我只心想要將自己還很不純熟的演技發揮到最好，幸好後來通過甄選了！」《奇怪的數學家》將透過「數學」這個媒介，為尋找人生解答的人們，帶來充滿希望的人生公式。電影將於3月18日在台上映。