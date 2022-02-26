無任所大使林佳龍推動數位新南向 整合台商前進東南亞
根據行政院經貿談判辦公室2月7日公佈數據顯示，2021年台灣對新南向18國出口額創歷史新高，達到825.8億美元，是蔡政府推動新南向政策以來最佳成績。在出口產品中，積體電路出口佔新南向出口近4成，其次是資通訊產品及零組件、半導體裝置及製造半導體機器、光學元件、石油製品、熱軋鋼製品、塑橡膠原料及有機化學品等產業。顯然，台灣的半導體、電子產品對新南向國家的發展，是極為有利的支持。上述統計數也可看出，新南向政策實施至今，已逐步進入收割期。
記者李澍/綜合報導
2022-02-26 17:04:11｜2022-02-26 17:13:01
在此基礎上，林佳龍認為，數位新南向應視為「新南向政策2.0」，在國內外環境瞬息萬變的當前，台灣數位、科技產業創新的成果將為新南向國家提供整合服務，並讓台灣在新國際政治經濟環境中扮演新角色。林佳龍指出，台灣過去是製造業強國，擁有許多電子零組件的隱形冠軍，但在數位的時代「數位即服務」，數位整合是相當重要的一環，「新時代要有新思維」，未來新南向政策不該只是由上到下，而是跨部會、官方與民間的橫向連結，推動以服務為導向的新南向政策。
有鑑於數位是未來新南向政策的重中之重，台灣的數位科技連結大數據、AI等創新科技，加以應用並提升到國家合作層級，就能將台灣智慧城市、智慧交通、智慧娛樂、智慧醫療，特別是智慧機械等經驗輸出到新南向國家；屆時，聯網不限成市，甚至能跨國聯網，「我們不單是銷售機器設備，還要進行整合行銷服務，這些是台灣數位包容性跟網路外部性的實質展現」。
對於自己擔任無任所大使的定位，林佳龍則認為，過去在台中市長任內推動過水湳智慧城，並在大肚山上推行智慧機械技術驗證場域，在行政院新聞局、交通部長任內也都推行過數位相關項目，擁有府院黨團、中央到地方的背景，因此自己能扮演平台的角色，統籌推動讓新南向政策再向前推進。