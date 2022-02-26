六堆戰士齊聚竹田　「客庄遊戰」演繹客庄戰事文化

六堆運動會系列活動「客庄遊戰」今（26）日在屏東竹田舉辦，今年首次舉辦的「客庄遊戰」吸引180人報名。活動演繹六堆300年前的戰事文化，參賽隊伍陸續通過水域SUP、陸域攀城牆等各項關卡的考驗，體驗客家戰事文化、智勇禦敵的精神。
記者陳美嘉／屏東報導
2022-02-26 18:03:19
第57屆六堆運動會今年由屏東竹田鄉主辦，「客庄遊戰」作為賽事前哨戰，是模擬六堆戰士出征的戶外探索體驗，參賽隊伍上午透過情境式的演繹，重現六堆勇士出堆迎敵的祭天儀式，由鄉長授與各隊戰旗、鳴號角，各堆堆勇高喊「出堆」後隨即整裝準備進攻各項關卡。
鄉長傅民雄致詞時，特別感謝客委會、水利署第七河川局以及屏東縣政府提供資源協助系列賽事順利辦理，希望藉由「客庄遊戰」讓更多人認識客庄文化，並勉勵今天參賽的各堆鄉親盡全力，勇奪第一榮耀。
國立屏東科技大學休閒運動健康系，特別以戶外探索結合客庄文化設計關卡，包含「撐排仔渡河」、「聯軍結盟」、「渡城河」以及「攀城牆」，分別模擬忠勇戰士戰略渡河(SUP)、集結六堆資源、進攻城池，最後需同心協力翻過三米高城牆，成功的隊伍立軍旗表示完成所有關卡。
活動在圍繞六堆鄉區的東港溪畔舉辦，第七河川局特別藉此宣導珍愛水資源的重要性，活動帶領六堆鄉親於賽後一同淨溪，發揮客家敬天愛物的精神，維護東港溪水域環境。