多管齊下救經濟 泰國總商會：回到疫前水平需15個月
泰國近期再次放寬入境規定，宣布3月開始已完整接種疫苗的國際旅客，抵達泰國後第5天不必再進行PCR檢測，改以快篩代替，種種作為就是為了要迎接更多國際觀光客，重振經濟。泰國總商會主席洪百川預估，若要經濟回復到疫情前水平，大概還需要15個月的時間。
記者李澍/綜合報導
2022-02-26 18:10:08
目前，泰國雖然每日新增染疫人數介於2至3萬人，但多屬輕症或無症狀感染者，顯然疫情已趨於平緩，泰國政府更將新冠疫情降為地方流行病。總商會預期，今年泰國經濟將保持成長，GDP漲幅為3.5%至4.5%，出口將成長4%至5%；尤其到了Q2，經濟情況將會有所改善。
洪百川預估，假設經濟要回復到疫情前的水平，大約需要15個月的時間，觀光業的話則需要27個月；日前，「Test & Go」取消第5天的PCR檢測，有助吸引500至600萬名外籍旅客到泰國旅遊；至於泰國的出口仍將保持強勁。
洪百川也建議泰國政府，批准有助刺激經濟的相關法規，特別是將公共債務佔GDP比重上限從60%提高到70%；其次，下半年應該採取刺激區域經濟的措施，以平均分配資金。他表示，相信泰國政府會持續頒布支持經濟成長的措施，包括鼓勵民眾購買「泰國製造」（Made in Thailand）的產品，還有「各付一半」項目，也有助於刺激內需經濟。
所謂「各付一半」，是泰國政府加大補助力度，幫助民眾減輕生活壓力，同時還可以刺激內需消費。