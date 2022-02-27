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福島食品吵什麼？知道「這4點」就夠了　懶人包報你知

▲行政院日前宣布鬆綁日本福島進口的食品管制措施，解除長達11年的禁令。（圖／美聯社／達志影像）
▲行政院日前宣布鬆綁日本福島進口的食品管制措施，解除長達11年的禁令。（圖／美聯社／達志影像）

記者周淑萍/綜合報導

2022-02-27 13:34:34｜2022-02-27 13:42:25

行政院日前宣布鬆綁日本福島進口的食品管制措施，最大改變為原規定福島地區「全部產品」都禁止進口，修正為禁止「特定產品」，解除長達11年的禁令。究竟為何福島食品要被禁11年，之後哪些食品會進口？奉上懶人包報你知！

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Ｑ1、為何禁止福島食物？

2011年3月11日本東北地區發生大地震，所引發的海嘯淹過了核電廠內的緊急發電系統而無法正常運作，進而導致「福島核災」，當地的產品可能遭受輻射影響，許多國家對於日本福島周邊食品，紛紛採取緊急性的暫時管制輸入措施，而台灣也在同年3月25日，禁止福島縣及鄰近的茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等五縣食品進口，以維護國民安全。

Ｑ2、開放福島食品，政府做好準備了嗎？

政府在311地震後，過去十餘年針對日本產品進行邊境檢驗，已檢驗超過18萬餘件，且其輻射量全數合格，對比同期美國僅建議檢驗1700件，顯示政府的高規重視。日本對於國內自產產品，採取高標準嚴格管制措施，因此其餘各國均已陸續放寬或解除限制，目前只剩「台灣和中國」仍維持禁止進口福島五縣地區所有食品。

同時政府亦在2016年～2021年間，根據國人飲食習慣進行暴露劑量，進行6份風險評估及研究，證明福島周邊食品對健康無虞。目前每年都可檢驗超過7萬件產品，因此即便開放部分福島食品進口，檢驗量能仍足以因應。

▲行政院召開記者會宣布，正式解除長達11年的福島食品禁令。(圖／行政院提供)
▲行政院提出「三原則」和「三配套」措施，建立國人完善的食安環境。。(圖／行政院提供)

Ｑ3、政府推動哪些政策來建立國人食安環境？

行政院提出「三原則」和「三配套」措施，建立國人完善的食安環境。

三原則：1回歸科學檢驗、2比國際標準更嚴格、3為國人的食安把關。

三配套：

1由「禁止特定地區進口」，改為「禁止特定品項進口」。

2針對具風險品項，要求提供輻射檢驗證明及產地證明雙證證明。

3對於福島等五縣的食品，都將直接在邊境進行100%逐批檢驗。

▲行政院宣布解禁日本福島食品，將回歸科學檢驗，把關食安，不會容許「核食」進口。（圖／行政院提供）
▲行政院宣布解禁日本福島食品，將回歸科學檢驗，把關食安，不會容許「核食」進口。（圖／行政院提供）
Ｑ4、未來將開放福島五縣地區哪些食物進口？

政府在進口福島產品同時，需請進口單位出具輻射檢測證明及產地證明等雙證明外，亦須同時進行台灣的邊境境外輻射檢驗。

禁止特定品項進口：1.日本本地禁止品項、2.福島等五縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜

需檢附雙證明：

1.福島等五縣開放的產品
2.菇類：宮城、岩手、山梨、靜岡縣
3.水產品：宮城、岩手縣
4.茶類：靜岡縣
5.乳製品、嬰幼兒食品：宮城、埼玉、東京都等三地區

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