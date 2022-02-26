二二八草地音樂會「我們心中的那一道光」 衛武營登場
從2014年開始，高雄春天藝術節連年都有規劃二二八紀念音樂會，今年適逢二二八75週年，特別移師台灣燈會雙主場燈區之一的「衛武營 戶外劇場」大草坪演出「我們心中的那一道光」，2月27日晚上7點，觀眾可於戶外草地席地而坐，不用索票可自由入場觀賞，除了觀賞燈會，也能在草地上創造萬人燭光歌唱的回憶。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-02-26 23:11:54
草地音樂會今年以「光」命名，主辦單位高市府文化局規劃結合，謝銘祐&麵包車樂團、拍謝少年、丁一憲、高雄市交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團等，近二百人演出陣容，除了交響樂曲外，更以台語流行樂呈現台灣氣味，並輔以多彩影像打造獨特草地音樂盛會。
回應光的主題，主辦單位將特別安排在觀眾席以燭光串接成台灣的圖形，高市府文化局邀請到場的觀眾也成為排列台灣島嶼影像的一員，一起用手上的燭光締造出台灣獨特的閃亮輝煌。
音樂會用「光」串聯兩個台灣重要的歷史回憶與活動，透過兩個光與光的結合，以並聯的光能量跨越二二八歷史傷痕，感謝過去一年為台灣負重前行的工作者，希望能凝聚大家情繫台灣的心，邀請更多的市民朋友一同參與，以歌聲、樂音、影像、燭光，攜手邁向幸福發光的未來。
「我們心中的那一道光」二二八草地音樂會及KSAF高雄春天藝術節各個演出節目，相關資訊請上臉書「高雄春天藝術節」或春藝官網查詢。主辦單位特別提醒到場民眾，參加防疫新燈會，到現場前請先「燈會智慧防疫平台」註冊「燈會碼」將「2022台灣燈會在高雄官方LINE帳號」加入好友，能夠實名防疫，也能以Line Beacon推播展演活動資訊，以手持裝置減少人的接觸，暢遊燈會安心防疫。更多入場資訊、直播平台與相關防疫燈會碼指引，請至臺灣燈會官網查詢。