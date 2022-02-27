吳奇隆被爆下月離婚情史坎坷　和前妻２年「只睡５次」

51歲的吳奇隆和小17歲的劉詩詩結婚7年，2人3年前喜獲1子，原本令人稱羨的巨星夫妻檔，近來飽受大陸社群平台婚變傳言的困擾，煞有其事指下月將官宣離婚，惹得吳奇隆發出律師信警告。但也令人憶起吳奇隆雖貴為天王巨星，出道後即一直扛著家中欠下的巨債，孝順辛勤的他一路走來情史相當坎坷，甚至第一任妻子女星馬雅舒還疑似出軌老外帥哥，讓他直接了斷第一次婚姻，吳奇隆曾自曝這段婚姻，「結婚兩年同床共枕睡了不到5次」。





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吳奇隆在和劉詩詩2015年於於峇里島舉行的世紀浪漫婚禮前，情路相當顛跛，這和他困頓的家境有一定的關聯；他尚未入演藝圈時，爸爸就因為生意失敗欠下千萬巨債，全家過著東躲西藏的生活，13歲時就開始半工半讀。1988年18歲的吳奇隆擺地攤叫賣，帥氣的外型被當時的歌手製作人一眼瞧上，說服他參加選秀，獲得張小燕賞識，和蘇有朋、陳志朋組成「小虎隊」正式出道。





▲吳奇隆(右)和劉詩詩拍戲生情，共組家庭。翻攝吳奇隆微博

小虎隊颳起台灣演藝圈男團旋風，吳奇隆的星運可謂順暢。只是從小虎隊到四小天王，再到中國成為戲劇一哥，他賺的錢都得用來還債，龐大的家計，甚至讓他無從慎選工作品質，他曾經在大陸受訪回顧自己瘋狂工作的時期，從1990年算起，每個月要還近20萬人民幣（約88萬台幣），他只有不斷地工作拍戲，累到一個階段後，有時候會坐在旁邊放空自己，就自己流眼淚。





其實吳奇隆在小虎隊就有第一段情史，1988年15歲的徐若瑄參加「TV新秀爭霸賽」，獲得冠軍出道，與吳佩瑜、王思涵，組成偶像團體「少女隊」。「少女隊」和「小虎隊」同屬於一家公司，就這樣吳奇隆與徐若瑄有了相處的機會，都是情竇初開的年齡，他們私下就走在了一起。可是徐若瑄的家境也很艱辛，加上吳奇隆名氣已響，星運看好，未來的考量和家人的反對，這對小情侶還未浮上檯面就悄然了結。





吳奇隆單飛後在影視成績依然亮眼，1992年接演蔡明潔執導的《還我情心》時，和蔡少芬飾演一對戀人，2人相差3歲，都有類似的家庭困境的背景，蔡少芬的母親好賭欠下巨債，扛下還債的也是蔡少芬。落難的2人因此戲結緣，相互慰藉，相識3個月，兩人就牽手逛街公開戀情。不過，相似的家庭背景也註定他們的結局，都拼命要負擔家中的債務，忙碌的工作和個性的不同，終於澆熄了愛情的火花，3年後黯然分手。不過，當時的分手，也許是最好的結局。





▲吳奇隆(右)和馬雅舒的婚姻只維持2年。翻攝 微博

最讓吳奇隆遍體麟傷的感情，就屬和前妻馬雅舒的這端段婚姻。為了爭取更大的發展，吳奇隆重心擺到了中國，他在拍攝《蕭十一郎》的時候認識了馬雅舒，又是因戲生情。當時郎無伴、女有心，吳奇隆在劇組發高燒，初到大陸人生地不熟，幸賴馬雅舒細心照顧，兩人愈走愈近，有次吳奇隆拍戲墜樓昏迷，馬雅舒趕到醫院照顧，見著昏迷的吳奇隆，她已經打定主意，就算他癱了，也要照顧他一輩子。





當時還完家中債務的吳奇隆，深深被感動，也覺得該有一個家了，相戀５年後，於2006年12月12日兩人在昆明登記結婚了。只是吳奇隆剛解除債務，沒有多少存款，所以他能給馬雅舒的並不多，除了鑽戒，沒有婚禮、沒有蜜月，連新房都是一起貸款買的。





▲馬雅舒(左)和洋老公結婚12年，和繼女與自己生的一對兒女一家五口生活美滿。翻攝馬雅舒微博

但婚後的生活卻走了樣，兩人忙於各自的事業，聚少離多，夫妻之間隔得愈來愈遠。2009年初，大陸狗仔拍到馬雅舒在劇組和一位外國帥哥相處三天三夜，甚至有網友在石窟遊玩時遇見這個老外陪著馬雅舒和她的父母。疑似出軌曝光後，馬雅舒經紀人解釋，馬雅舒和吳奇隆早已在協議離婚；而吳奇隆的經紀人則跳出來指馬雅舒根本不是真心。同年8月2人正式離婚，離婚一個月後，馬雅舒就嫁給這位老外帥哥，2人如今結婚12年生了一對混血兒女。





所幸後來吳奇隆遇到了清新女神劉詩詩，還清債務開設公司的吳奇隆，此時已能大手筆在2015年於峇里島舉辦浪漫風光的婚禮，牽手劉詩詩走上紅毯，2人並於2019年生下1子。兩人雖相差17歲，但仍是公認的金童玉女組合，網友也衷心希望這次的婚變傳聞，終究只是流言。



