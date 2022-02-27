【台南景點】二戰時期的神秘大觀園！自由落體、歷史空間咖啡館...

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南仁糖十鼓文創園區｜園區資訊
圖片來源／十鼓文創園區 官網
十鼓文創園區佔地廣闊，來到這裡務必在入園前索取園區地圖，才比較好規劃要從哪裡開始逛起。以下也列出園區內的幾大主題區域，並簡單介紹這些主題區域內的相關景點，大家可以先看看有哪些地方是特別想去的，事先做好行程規劃的筆記囉！
圖片來源／十鼓文創園區 官網
- 園區飲食：十鼓餐廳、十字問路站、糖BAR子酒吧、鼓找冰屋、蜜橋咖啡館、修護書屋、永不出軌宴會廳、十鼓餐廳用餐區1、十鼓餐廳用餐區2（含身障位置）、十鼓餐廳用餐區3、十鼓會議廳（預約制）、烤肉區
- 幼兒／兒童體驗：幼兒室內體驗館、兒童戶外溜滑梯、兒童室內體驗館、親子射箭場、鼓墓奇兵
- 設施體驗：天地戰神VR體驗館、大水槽擊鼓體驗區、體驗打擊教室、撐蒿划船、西拉雅火車、戶外射箭場、未遺忘之樹（攀爬）、抱石橫渡攀岩場、一炊煙工藝所、蜘蛛人、煙囪滑梯、仁糖百年煙囪、祈福館、360度VR體驗館、擎天之柱、極限大擺盪、鋼鐵鐳戰區、透明攀岩牆、銀河糖晶扭蛋機、飛天宅急便、糖晶落體、天堂上的鞦韆
- 景觀區：地下糖蜜槽、清溪林製鼓廠、天井紅屋、鼓之眼水舞廣場、甜蜜之丘（櫃裡櫃外）、鴛鴦糖蜜罐、車路墘文史館（鼓博館）、故事館、五行聖樹（天空步道）、時空洞
- 夢糖工場：文創廣場、清淨室、蒸發罐、蔗汁加熱器、油桶沙發、攪拌器、魔法工廠、瞭望台、結晶罐、糖晶補給站、天堂路
- 十鼓劇場：夢糖劇場（固定演出）、中型實驗劇場、大齒輪舞台
- 商品館：文創商品館、電影商品館、幸福天車館
接下來介紹十鼓文創園區內幾處熱門景點給大家，園區內好逛好玩好吃的地方很多，但幾處必去的地方是絕對不容錯過，趕緊筆記到行程裡吧！
地下糖蜜槽
圖片來源／十鼓文創園區 官網
十鼓文創園區內的糖蜜槽是日據時期就留下的歷史建築，結構非常特別。除了能夠了解當年製糖的設計方式，還能看見製糖的流程，並知道哪些程度的糖能作為焦糖、醬油、酒精、味素等調味料的副食品。此外，由於這裡也是二戰時美軍轟炸日軍的重要標地，故也能看見多處擁有歷史痕跡的防空洞喔！
夢糖工廠
圖片來源／十鼓文創園區 官網
十鼓文創園區的前身是舊車路墘糖廠，既然來到如此有歷史痕跡的地方，那就當然得看看老糖廠的遺跡啦！夢糖工廠保留了當年的壓榨機、過濾機、沈澱槽、蒸發罐、結晶罐、分蜜機、乾燥箱等工業遺產，並搭配清楚的說明讓你一目了然糖的製程。
蜜橋咖啡館
圖片來源／十鼓文創園區 官網
蜜橋咖啡館原始建築是糖廠內最大的儲蜜槽，串連起糖蜜三連罐的空間。如今，這裡搖身一變成為具有歷史意義又別具風格的咖啡館，在園區內走走逛累了，就可以來這裡喝杯咖啡、吃點蛋糕稍作休息。
糖晶落體
圖片來源／十鼓文創園區 官網
十鼓文創園區除了具有歷史意義，也有多處適合年輕人享受刺激的設施。糖晶落體是全台最高的自由落體，站在高處不僅能俯瞰台南地區風景，還可以體驗七層樓高的恐懼極限，推薦給敢玩又愛追求刺激的朋友！
夢糖劇場
圖片來源／十鼓文創園區 官網
來到十鼓文創園區除了走走逛逛、吃吃喝喝、玩設施，絕對不能錯過的就是觀賞十鼓擊樂表演啦！夢糖劇場建立在五重壓榨機上，並利用透明強化玻璃讓人可以一覽工廠全貌。在這裡觀賞擊鼓表演真的別有風味，是視覺與聽覺都相當滿足的饗宴喔！
延伸閱讀：【台南住宿】文青必訪書香民宿懶人包，豐富藏書看到捨不得走
台南仁糖十鼓文創園區｜交通資訊
圖片來源／台南仁糖十鼓文創園區 臉書
十鼓文創園區位在台南仁德區，一般會建議自行開車前往會是最方便的方式，但若是希望搭乘大眾交通運輸工具，可以選擇高鐵、火車再轉搭公車方式前往。以下整理出相關的前往方式，提供給大家選擇。
- 自行開車：國道1號（或3號），轉86號（往西/臺南方向），於5K臺南交流道下，靠右往台一線（臺南市方向），第一個紅綠燈右轉直走陸橋下便道，越過鐵軌，即至十鼓仁糖文創園區；省道1號轉文華路（或轉文賢路接文華路），越過鐵軌，即至十鼓仁糖文創園區。
- 搭乘高鐵：搭乘高鐵至高鐵台南站，轉臺鐵沙崙線至保安火車站，再由保安宮車轉運站搭乘紅３公車（往臺南公園方向），前往十鼓文化村站。
- 搭乘火車：搭乘火車至台鐵保安站，再由保安宮車轉運站搭乘紅３公車（往臺南公園方向），前往十鼓文化村站。
- 園區地址：台南市仁德區文華路二段326號
- 園區電話：06-2662225
- 十鼓文創園區官網
圖片來源／十鼓文創園區 官網
十鼓文創園區開放時間為每日的上午九點半至下午五點，另也有夜間開放的時段為每週六、日的晚上六點至八點半、與每週二到五的晚上六點至八點。園區的門票會視時段與是否搭配觀賞表演做套票組合有所不同。以下也整理出相關資訊，提供給大家選擇適合的門票。當然，還是最推薦大家購買含鼓樂表演的全票喔！
>> 台南仁糖十鼓文創園區－門票優惠資訊
- 日間全票（含一場國際鼓樂表演）：NT$449
- 夜間星光套票（含觀賞星光19:00定目劇演出）：NT$350
- 夜間星光票：NT$250
- 學生票（須持本人證件）：NT$430
- 兒童敬老票（6-12歲之兒童與65歲以上長者須持本人證件）：NT$400
- 台南市民票（須持本人證件）：NT$350
- 幼兒票（6歲以下兒童）：NT$250
- 身障愛心票（陪伴者限一名）：NT$250
更多一日遊景點看這邊>>
- 【台中景點】古老榕樹下的日式文學館 享受展覽與禪學的滋潤！
- 宜蘭太平山森林遊樂區攻略！園區景點從這五點玩起
- 桃園新景點！大溪木藝生態博物館 漫遊日系古蹟 體驗職人工作坊
原文出處 : ReadyGo 【台南景點】二戰時期的神秘大觀園！自由落體、歷史空間咖啡館...
本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至[email protected]