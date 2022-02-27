提升安全和照護品質　新竹臺大分院打造數位健康醫療

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新竹臺大分院余忠仁院長表示，智慧觸控顯示科技在數位健康全領域中可大幅提升醫療水準，在疫情影響全世界的情況下，更彰顯了非接觸式偵測的價值，例如影像辨識與儲存、智慧影像AI輔助判斷、遠距診斷、智慧環境監控照護系統等；而透過創新科技，將逐步把新竹臺大分院打造成具有精準醫療的未來智慧醫院。
優化醫療品質 朝智慧醫療醫療邁進
新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長說明，智慧顯示技術可為醫療界帶來的創新變革，包括醫療資訊視覺化、優化醫護工作流程與遠距醫療照護。
此外，將3D感測科技運用於臨床醫療及行政管理上，希望可以優化及提升醫療品質暨病人安全，日後也期盼在員工的差勤管理及門禁安全可達到更好的效能，朝向智慧醫療與智慧醫院的目標邁進。
▲新竹臺大分院和業成集團合作導入3D跌倒偵測系統偵測床邊行為，提升病人安全，也降低醫護照護負擔。
3D光學感測技術 提升防疫安全
新竹臺大分院與業成將聯手導入五項涵蓋觸控顯示與3D光學感測之技術建置於生醫醫院竹北院區，初期先於智慧醫療創新中心等場域進行測試，未來預計將於急診、門診及行政辦公室區等入口處導入「3D人臉辨識門禁系統」；在門診區、檢查/手術室設置「觸控式電子白板」及「3D手勢辨識系統」；在病房區護理站設置「3D跌倒偵測系統」；在復健病房設置「3D AI肢體骨架偵測」，其綜效如下：避免肢體接觸，提升防疫安全；打造友善環境，降低醫護負擔；以及零死角不失真，精準判讀姿態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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