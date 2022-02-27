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提升安全和照護品質　新竹臺大分院打造數位健康醫療

提升安全和照護品質　新竹臺大分院打造數位健康醫療
提升安全和照護品質　新竹臺大分院打造數位健康醫療

健康醫療網

2022-02-27 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】新竹臺大分院與觸控顯示及智能感測的整合專家聯手進行智能感測的臨床運用與互動顯示技術等智慧醫療合作計畫，預計將3D光學感測與觸控顯示之技術應用於醫院的檢查室、手術室、急診區、門診區、行政辦公區與復健病房等區域，以零接觸的方式，有效提升門禁安全、降低醫院內傳染風險、降低病人離床跌倒發生率、減輕醫護照護負擔、提升醫護照護品質暨病人安全。

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智慧觸控顯示科技  提升醫療水準

新竹臺大分院余忠仁院長表示，智慧觸控顯示科技在數位健康全領域中可大幅提升醫療水準，在疫情影響全世界的情況下，更彰顯了非接觸式偵測的價值，例如影像辨識與儲存、智慧影像AI輔助判斷、遠距診斷、智慧環境監控照護系統等；而透過創新科技，將逐步把新竹臺大分院打造成具有精準醫療的未來智慧醫院。

優化醫療品質　朝智慧醫療醫療邁進

新竹臺大分院智慧醫療創新中心負責人譚慶鼎副院長說明，智慧顯示技術可為醫療界帶來的創新變革，包括醫療資訊視覺化、優化醫護工作流程與遠距醫療照護。

此外，將3D感測科技運用於臨床醫療及行政管理上，希望可以優化及提升醫療品質暨病人安全，日後也期盼在員工的差勤管理及門禁安全可達到更好的效能，朝向智慧醫療與智慧醫院的目標邁進。

圖片

▲新竹臺大分院和業成集團合作導入3D跌倒偵測系統偵測床邊行為，提升病人安全，也降低醫護照護負擔。

3D光學感測技術　提升防疫安全

新竹臺大分院與業成將聯手導入五項涵蓋觸控顯示與3D光學感測之技術建置於生醫醫院竹北院區，初期先於智慧醫療創新中心等場域進行測試，未來預計將於急診、門診及行政辦公室區等入口處導入「3D人臉辨識門禁系統」；在門診區、檢查/手術室設置「觸控式電子白板」及「3D手勢辨識系統」；在病房區護理站設置「3D跌倒偵測系統」；在復健病房設置「3D AI肢體骨架偵測」，其綜效如下：避免肢體接觸，提升防疫安全；打造友善環境，降低醫護負擔；以及零死角不失真，精準判讀姿態。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=

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