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AirPods「秘密」抖出！女愣：現在才知道　一堆人虧大了

▲藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用。（示意圖／取自unsplash）
▲藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-27 12:48:33

藍牙耳機近幾年興起，不少人在選購手機時，也會順便購入一組，方便聆聽音樂、通話使用，其中說到藍牙耳機，備受討論的就是蘋果的AirPods。而近日，就有網友分享自己意外發現「AirPods」的真面目，表示自己也是到現在才知道，貼文引發熱議。

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原PO在Tik Tok貼文指出「最近正準備搬家，整理東西時發現之前買AirPods的空盒子，但聽說盒子底部把它掀起來會有一條原廠的充電線，今天把它打開真的有欸！差一點點就被丟掉啦！真的好開心喔，直接一個小確幸」。

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▲網友意外發現AirPods的盒子底下還有附贈一條充電線。（圖/Tik Tok@tiam.eagle）
貼文一出，網友紛紛回應「X！我就是丟掉的那個」、「嗚嗚....我的原廠線，虧好大啊」、「很多人應該都不會注意到，連我也是」、「藏在底部真的不會拿起來欸」、「噗！我也是用AirPods pro，拿完真的會把盒子一直放著，後面差點丟掉」；不過也有人表示「我認真以為大家都知道.....」、「這不是基本常識嗎？」

而《NOWnews》記者也實際拿出自己AirPods第二代的空盒，將上面的底座拔開之後，發現確實底部有一條充電線，根據蘋果官網顯示，原廠充電線一條售價為690元，如果還不知道的民眾，趕快拿出你的AirPods耳機盒，千萬不要傻傻的丟掉，否則就虧大啦！（編輯：張嘉哲）

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▲實際打開AirPods第二代的耳機盒發現裡面確實有附贈充電線，還不知道的用戶趕緊找盒子出來查看！（圖/記者張嘉哲攝）
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