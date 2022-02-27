228前夕訪安康接待室　蔡英文：轉型正義不會停止

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蔡英文說，當時不合理的羈押偵訊，甚至違反基本人權的刑求，都發生在這些陰暗的建築物裡面。經過國際特赦組織披露之後，安康接待室成為了國際惡名昭彰的黑色接待室。
蔡英文表示，1979年的美麗島事過後，當時才29歲的陳菊以及姚嘉文、陳忠信，都曾經被關在這裡，3人即使身心都面對極大的考驗，仍然始終堅持自己的信念，她非常的感佩。
「絕對不會再走向威權的這一條回頭路」，蔡英文表示，重新檢視這些不堪回首的歷史，就是要證明民主化以後的台灣，推動轉型正義以後的政府，已經把威權時期的不當有罪判決撤銷；政治檔案也移交給檔案局，將妥善保存、開放和研究。
蔡英文說，曾經是黑色接待室，現在也褪去黑暗，促轉會已經正式將安康接待室審定為不義遺址，而且行政院已經規劃移給文化部，納入景美人權園區，成為國家人權博物館，作為實現轉型正義、推廣人權教育的基地。
蔡英文表示，把前輩們身上有罪的標籤撕下來，然後讓歷史的真相被看見、被記得，這就是我們轉型正義工作的貢獻。期許參與不義遺址審定、修復和人權教育推廣的同仁，透過指認、整理、紀錄，串連重要的人權歷史地景。
蔡英文指出，期許調查局，面對過去的歷史記起教訓，真正做到國家的調查局、人民的調查局，這些也都將會是鞏固民主、自由、人權不可缺少的環境。