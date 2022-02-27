Super Junior又有成員染疫！他PCR檢測出爐確定中鏢
全球疫情持續升溫，南韓男團Super Junior成員繼神童、銀赫、圭賢等之後，又傳出團員厲旭確診，他正在進行音樂劇演出工作，以及參與團體要推出的單曲《The Road : Winter for Spring》，演藝工作只能暫時喊卡。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-02-27 14:33:00
據韓媒報導，厲旭已經接種2劑疫苗，已經規畫要施打第三劑，但厲旭的PCR檢測結果確定染疫，只能讓他的演藝工作全面暫停，只能依據當局的只是隔離並進行休養，換句話說，就是他出演的音樂劇、Super Junior的單曲《The Road : Winter for Spring》部分錄影行程都將暫時缺席，而有這樣的變動，希望粉絲能夠體諒。
事實上，Super Junior成員圭賢才在9天前確診，與另外一位成員銀赫都是施打了第三劑後仍突破性感染，始源、神童也都曾染疫。面對疫情來勢洶洶，Super Junior所屬的公司透露，旗下藝人在進行活動時，都會定期做疫情篩檢。
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