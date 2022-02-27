婆媳、岳婿出現問題難解？　專家建議先「試著這樣做」

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洪梅禎臨床心理師表示，過去的年代，女性被賦予了維繫家庭的重責大任，不僅要侍奉公婆，也得要相夫教子，甚至娘家父母也會要嫁出去的女兒當個好媳婦。每一個婆婆以前都曾是媳婦，多年媳婦熬成婆很不容易，當自己的兒子結婚了，婆婆也許對「媳婦」的角色有所期待，媳婦也對「婆婆」的角色有所想像，這些都可能影響了彼此的關係；岳婿關係也是如此，雖然婆媳議題較常被討論，但不表示岳婿關係沒有問題。
先檢視與配偶關係 攜手解決兩家衝突
然而，和伴侶結婚的人畢竟不是公婆、岳父母，如果公婆、岳父母或是其他家人影響到你與配偶的關係，洪梅禎臨床心理師建議，或許可以先試著檢視兩人的關係是否遇到了什麼問題，關係中的議題仍須關係中的兩人一起面對，接下來再一起面對兩邊原生家庭帶來的影響。
因為婚姻關係帶來的家庭變化，可以透過適度的建立界線、意識到彼此都是獨立個體、尊重另一半與原生家庭的關係，以及伴侶為自己家庭投入的意願與能力等方式適應。
居中協調、溝通 成為伴侶神隊友
除此之外，洪梅禎臨床心理師提醒，應試著看見並感謝伴侶對自己原生家庭的用心，而非不合理的期待伴侶婚後就要為自己這一方的家庭全心全意付出、配合婆家或是岳家；有問題時能居中與自己的父母溝通、協調，而不是遇到問題就躲起來或是選邊站，因為唯有在如此的基礎上，彼此才能有良好溝通和關係，讓自己成為伴侶的神隊友，而不是讓伴侶孤軍奮戰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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