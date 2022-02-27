憂線民案衝擊選情　陳亭妃：轉型正義何時藍質疑工具

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「轉型正義是民進黨的價值」，陳亭妃表示，當民進黨立委在國會推《除垢法》，以及有政黨已經提出永不提名威權時期「抓耙仔」的主張，民進黨更應該對自己的提名人提高更嚴格的標準，不能有閃失。
陳亭妃指出，如果轉型正義變成國民黨的提款機，如果轉型正義讓民進黨陷入泥沼裡面，到時侯，所有的候選人要如何大步向前呢？民進黨隨著時代潮流，讓自己走向更進步的政黨，轉型正義何時變成了國民黨質疑民進黨的工具？
陳亭妃說，國民黨前立委李慶安的雙重國籍，所以民進黨要求參選人簽署「當選後應放棄外國國籍」同意書。8年前的黑道入黨事件，民進黨黨規加入排黑條款，並要求參選人必需簽署「同意黨中央向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」。
陳亭妃表示，2018年高雄選舉的政治風暴歷歷在目，如果高雄的事件在台南重演，怎麼辦？如何透過黨內制度的調整，保護候選人、保護民進黨，讓選舉不要有後顧之憂，不就是現在輔選者首要的重中之重嗎？
陳亭妃說，要思考如何保護候選人在提名之後不要變成國民黨的提款機，避免一個破口造成全黨陪葬。只要民進黨參選人簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會、檔案局進行調閱程序，其實就可以一勞永逸了。
陳亭妃指出，千萬不能因為便宜行事，在最後一刻，一個不小心，全盤皆輸。當歷史翻過這一頁，未來威權時代政治檔案也一定會公開，民進黨將會如何被評價？就看大家現在如何團結面對這一切。