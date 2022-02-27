吃豬腳補膠原蛋白？維生素C美白？　營養師解析飲食偏方

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◎吃豬腳可以補充膠原蛋白？
天然食物的膠原蛋白分子大、難吸收，且別把含膠質食物誤認為膠原蛋白質。
膠原蛋白可以撐起我們肌膚的網狀結構，與彈力蛋白、基質細胞中的玻尿酸共同維持肌膚的彈性與水潤，但是如同前面所說，豬腳、豬皮等食物中的膠原蛋白分子量太大，且高飽和脂肪酸、高熱量卻僅含有部分人體所需胺基酸的不完全蛋白質，吃下肚也只是空補身體負擔罷了。這些由口攝入的膠原蛋白，經腸道分解後也難以直接補充到隨年紀、日曬所引起的膠原蛋白流失，因此若想補充膠原蛋白來美膚，建議選擇市售經水解處理，標榜含有「Pro-Hyp」這項二胜肽分子的較佳。另外，在此也重申，膠原蛋白為一種多胜肽組成的蛋白質，而木耳、秋葵等植物性食物中的膠質為葡萄糖聚合成的多醣體，萬不可混為一談。
◎想要皮膚有彈性，還能補充哪些營養素？
可以靠蛋白質，也需維生素A、C、E的輔助。
看到這裡，相信大家應該統整出美膚相關營養素與其對應的作用機轉了，關鍵就在如何抗氧化、抗發炎與避免膠原蛋白降解，其中維生素C、E就是抗氧化、抗發炎中的主要營養素，而維生素A則參與了基質細胞中基質金屬蛋白酶（MMPs）的基因表現，來避免膠原蛋白分解而導致的皺紋、皮膚鬆垮。此外，更別忘了糖化作用引起的膠原蛋白變性更是立即、且不可逆的肌膚傷害！
文獻中也表示，對比一般的蔬果，辛香料與中草藥中所含的植化素，其抗氧化效力也較高，像是大蒜、薑、薑黃素、黃酮類、礦物質鋅、硒等等都是體內很重要的抗氧化劑，可以保護細胞免受自由基的傷害。
另外，糖化作用下的糖化終產物與IGF-1引起的角質代謝異常，也會使得膠原蛋白變性、失去彈性。最後更別忘了多喝水以及我們的腸道小宇宙，藉由腸皮軸線的機轉來達到美膚功效，才能從裡到外做一個水美人。
這邊想提醒大家，在進行保健食品的補充時，成分結構、劑量劑型、食用方式與頻度等，在在影響著這些保健食品的訴求功效，像是部分的保健食品會添加其他具有同等功效之成分來達到商品標榜之功效，因此也建議可洽詢專業人員進一步確認（過去就常發現部分益生菌產品會添加輕瀉劑，達到促排便的效果）。
◎維生素C真的可以美白？
維生素C參與人體許多的氧化還原作用，在美膚的路上扮演著重要的角色，以女生最在意的黑色素來說，就是透過維生素C來抑制黑色素生成的「中」產物以達到美白的效果。其作用機轉如下：酪胺酸酶會將體內的酪胺酸氧化成多巴與多巴醌，這一連串的氧化作用，就生成了黑色素，並藉由突觸將黑色素帶至角質細胞，隨著皮膚的角質層層向外代謝，也因此通常美白的產品約需要28天的角質過程才能看得出效果。臨床上也曾合併同為良好抗氧化劑的脂溶性的維生素E，一起來進行抑制黑色素生成之研究，發現兩兩加成的效果更佳！
從生理學來說，維生素C可以促進角質細胞分化，降低氧化壓力來強化肌膚屏障，避免水分散失；藉由還原表皮細胞受自由基攻擊引起的氧化傷害來抵禦紫外線UVA、UVB等外在因素造成肌膚的老化，甚至是癌變問題。若從代謝機制上來說，維生素C透過羥化體內胺基酸proline、lysine，活化纖維母細胞以生成膠原蛋白和彈力蛋白來撐起皮膚的結構，刺激膠原蛋白合成。
你嘗試過膳食補充品嗎？從歷年來的調查發現，民眾的蔬果攝取量幾乎都是不夠的，因此許多愛買人士可能會轉以選擇高劑量的維他命來補充。雖說水溶性的維生素C較難累積到引起毒性的上限（成人每日建議量100毫克，最大上限不超過2000毫克），但還是鼓勵大家以天然的蔬菜、水果來補充，最符合人體的需要，也能降低保健食品中不必要的添加物、賦形劑，每天只要一顆拳頭大的芭樂，即可滿足一天維生素C的需要，後面章節會跟大家介紹維生素C食物。
◎吃什麼才能使肌膚抗老、防長斑？
我們推薦助於抗發炎抗氧化的地中海飲食：戒糖、多色足量蔬菜水果，全穀類、白肉類與ω-3好油脂。
想要避免老化，除了內憂更不乏外患要處理。肌膚是身體一部分，全身的細胞無時無刻都在進行細胞的分化與代謝，熬夜、抽菸再加上空氣汙染與紫外線的傷害，自由基與活性氧物質造成的氧化傷害也不停的上演著，一旦超越人體正常防禦範圍，就可能引起基因或細胞的損傷。
特別是隨著年紀開始流失、減少生成的膠原蛋白與彈力蛋白，一經傷害，更需要漫漫長路與深荷包才能在苦苦追趕上！因此選擇低GI與富含維生素A、C、E、β胡蘿蔔素的飲食就可以減少氧化壓力與糖化終產物（AGEs）的生成，預防細胞的老化，自然就能幫助肌膚抗老，也可避免長斑最大兇手紫外線的傷害。讀者不妨可以跟著後面我們推薦的菜單一起吃，加入健康身體、美麗換膚的行列。
本文選自：《吃出逆齡好膚質：專業營養師團隊的156道食譜，21天打造素顏美肌》商業周刊出版
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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