美國前夫「年收500萬」欠債驚人 溫翠蘋揭心酸離婚內幕
50歲美魔女溫翠蘋兩段婚姻都是異國戀，2014年她閃婚交往8個月的第二任美籍老公Kevin，Kevin是年薪20萬美元（約台幣560萬元）的會計師，照顧溫翠蘋和台日混血女兒Issa應該綽綽有餘，沒想到婚後全靠溫翠蘋獨力養家，她在《單身行不行》公開4年婚姻破裂內幕，大嘆：「我太笨了，識人不清，也是命運不好吧。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-27 16:32:41
溫翠蘋說前夫在美國算收入前2%的頂尖菁英，但偏偏是個「月光族」，沒有房產、車子要付車貸，沒有存款、卡債高達300萬台幣，溫翠蘋結婚以後，才發現前夫浪費成性，臉上長顆痘痘花120美金買藥，打籃球斷了腳筋，又花1萬美元替根本沒斷的另一腳做強健手術，最誇張的是前夫自己沒錢卻捐款市政府、軍人、消防隊等單位，有一次還開飯店房間給街友住，溫翠蘋直呼：「我覺得他是同情心氾濫。」
除了價值觀磨合不來，溫翠蘋還忍受前夫不給家用長達1年多，「我從來不欠錢的人，不希望他欠卡債，剛結婚嘛，你該給我的50%家用不用給了，還卡債為先，結果就這樣拖了1年多，還完卡債之後，他又要自己創業開公司，大半年沒有收入，又變成我要負擔所有家用。」
而真正讓溫翠蘋心寒的是，她在美國上4年大學念室內設計，畢業後要開公司，前夫卻不支持，他擔心溫翠蘋開公司賠錢會連累自己，也不希望她忙事業不顧家裡，同時女強男弱的自尊心作祟，慫恿溫翠蘋去別人公司上班就好，溫翠蘋覺得：「剛畢業人家只會給妳最基本很低的薪水，我怎麼可能去，對我來講，我寧可自己開公司。」夫妻之間的分歧逐漸擴大，溫翠蘋最後花了180萬台幣休夫，她嘆：「我一直扮演付出太多的角色，到最後如果對方沒有同等回報，我開始會不平衡會受傷。」