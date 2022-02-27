夫妻吵架翻舊帳！鄧惠文揭「最傷殺手鐧」：每天聽100次
鄧惠文醫師的著作《婚內失戀》被改編成同名舞台劇，談到夫妻為何會陷入難以溝通的窘境，往往是因為對方回話是根據10年前的記憶來回應，鄧惠文分享案例，老婆要求老公接她下班，對方卻要她坐捷運回家就好，這時妻子心想以前老公說好多遠都會來接，現在為什麼就不來，可是話一到嘴邊開始抱怨：「你之前不也載其他女同事下班。」老公覺得老婆無理取鬧，兩人掛完電話都憤怒不已。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-27 18:20:08
鄧惠文表示，這個案例中的女性其實是回想起過去的自己，拿來與10年後的狀態相比，妻子心裡覺得不受重視、渴望被愛，卻無法真正表達出內心想法，鄧惠文感嘆：「每天進行10場諮詢大概可以聽到100則這樣的對話。」她提醒：「婚後許多的理所當然，兩人之間都該再重新找到共識。」尤其每個人該把認為「自我犧牲」的事情說明白，「如果對方不認帳，這就不是能記在帳上的付出，而沒有借據的借錢，你還要不要借？」她建議已婚者都該設立「覺察點」，「一個讓自己改變的點，否則怨氣會越來越多，對對方不會有好的情緒，還會被控訴為負面情緒的製造者。」
此外，導演吳維緯攜主角陳彥達、金馬女配張詩盈進行「名人夜讀」，3人談到劇中，中年夫妻的老公總是喜歡躲在廁所裡，在家中享受獨處時光，點出了許多結婚多年的夫妻相處警訊。吳維緯透露，該段劇情取材自真實夫妻的集體經驗，「我寫劇本的時候，問了非常多對夫妻，大部分的先生都會說，最喜歡的地方就是廁所。」指廁所成了眾多老公的家中避風港，但吳維緯也不禁納悶：「我更好奇的是，太太的避風港在哪裡呢？」
對於導演的提問，結婚6年的張詩盈感性的說：「老婆看起來是擁有最多家裡空間的人，但所有的空間好像又都是為了別人。」她也提到，像是母親節時，若送了廚具給媽媽，媽媽不見得會開心，「因為這是在提醒她的職位，但女性作為妻子和媽媽後，身分不應該只剩下這些。」《婚內失戀》早鳥票限定8折只到2月28日，購票可洽OPENTIX售票系統。