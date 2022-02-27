旅高烏俄反戰者陳情　趙天麟：此時此刻我們都是烏克蘭人

我是廣告 請繼續往下閱讀
3名旅高烏克蘭人、3名旅高俄羅斯人由鹽埕國小家長會長太太烏克蘭籍的林歐莉亞(Kulish Olha)偕同Olga Galayda (俄羅斯人)等反戰者向趙天麟陳情。他們憂心烏克蘭親友及人民在戰火中的安危，也擔心在台烏克蘭學生因為戰爭金援不繼，生活陷入困境，盼趙天麟協助轉介資源協助烏克蘭。
林歐莉亞來台6年，能說流利的中文，她得知在烏克蘭的兄長為了禦敵保護家國抱病上戰場的消息，很擔心戰事擴大及烏克蘭未來的不確定性，另外也掌握有72名烏克蘭人在台灣求學，恐面臨生活及學費不繼等問題，盼透過籌措到協助受害者的基金，幫助有需要的人。
Olga (俄羅斯人)表示不認同俄羅斯總統蒲亭侵略的惡行，堅持反戰、和平的立場，心疼身陷戰火中無助人民的未來，所以挺身聲援烏克蘭。
趙天麟譴責獨裁者發動戰爭的侵略行為，強調台灣與歐美國家撻伐也加入經濟制裁的行列，他身為立法院國防外交委員會召委更關切人權、人道事務，允諾盡大的力量協調及協助。他說，此時此刻「我們都是烏克蘭人」，台灣及高雄人都會為烏克蘭加油。
他說，已聯繫教育部會在最快的時間盤點烏克蘭在台灣的留學生及需要的協助，外交部也掌握烏克蘭人正湧向波蘭，如果波蘭有力有未逮之處，台灣會提供外交協助。
趙天麟並取得多位企業家響應於在台烏克蘭學生需要時資助及支援時會伸出援手，並要求「高雄正能量」參選人林志誠、黃雍琇、鄧巧佩及李庭慧等人擔任志工，提供人力協助及支援。