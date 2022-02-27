又吹牛？張蘭炫耀邀高官用餐挨罵　汪小菲救場被吐槽

大S（徐熙媛）和汪小菲結束11年婚姻，強勢的婆婆張蘭被認為是原因之一，而沒有「大S婆婆」頭銜後，張蘭開始投入直播帶貨，為兒子的新餐廳「麻六記」宣傳產品，近日更在抖音表示邀請國際奧運組委會的副主席到自家餐廳用餐，結果網友卻說不相信，要她貼出影片證明，不知是否牛皮被戳破，她立刻秒刪該影片，對眾人詢問視而不見。





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▲張蘭在大汪離婚之後，直播時還是不忘提到要跟孫子小箖箖視訊。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲張蘭宣稱邀請奧委會副主席用餐，被網友戳破謊言。（圖／張蘭抖音）

▲網友戳破張蘭謊言，逼問她為何刪除影片。（圖／張蘭抖音）

在大汪婚姻尚存之時，張蘭常在直播點名大S和孫女小玥兒、孫子小箖林，表示媳婦、孫兒在看直播，只見她對手機或鏡頭互動，卻絲毫沒見到本尊，被網友群嘲是「無實物表演」；這次她又脫口說邀請奧委會副主席用餐，卻被粉絲狠狠打臉，因為北京冬奧期間採訪「閉環管理」，不僅沒開放觀眾入場，參與賽事人員與外界應無法接觸，所以網友直接嗆張蘭，要她秀出用餐影片，要看哪位官員敢無視疫情，違反政府法令。





張蘭自知理虧，趕緊刪除影片，娛樂媒體追問她為何刪除影片，她也迴避不答，倒是汪小菲可能喝了酒壯膽，竟直接到該媒體抖音留言，「我告訴你，當年我母親做俏江南，我做蘭會所的時候，奧組委主席羅格都來過。當年的俏江南是奧運會官方服務商，蘭會所是奧運官方接待場所」，結果被吐槽「汪總，當年有閉環嗎？」汪小菲一時語塞，又悄悄刪除留言。





▲汪小菲到娛樂抖音號下留言，結果反被吐槽。（圖／抖音）

俏江南過往曾風光一時，2008年被選為奧運指定使用餐廳，如今張蘭已失去掌控權，不可同日而語，何況當時有大S這位明星媳婦，才讓俏江南出名，大汪都離婚了，汪小菲母子依舊難忘昔日輝煌，不太實際，網友則說「蘭姐這次玩笑開大了」、「汪總怎麼刪掉留言了」，狠狠虧了這對戲精母子。



