馬英九認為美不會為台出兵 綠營發言人：無需刷存在感
俄羅斯侵入烏克蘭，前總統馬英九今（27）日受訪指出，「美國對中華民國的態度是出售武器、情報給我們，但是不會出兵」。民進黨發言人謝佩芬晚間表示，相較於馬英九在外交上的失敗主義作風和外交休兵作為，以及任內漠視與弱化台灣國防的發展，此時刻實在無需出來刷存在感，提醒社會馬自己在總統任內的諸多缺失。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-27 20:02:42｜2022-02-27 20:04:09
謝佩芬說，台灣要嚴正譴責俄羅斯對烏克蘭主權的侵害，以及對於區域及全球和平穩定的破壞。期盼各方儘速恢復和平對話、理性解決爭端。
謝佩芬指出，正如蔡英文總統強調，台海局勢和烏克蘭局勢有本質上的不同，不僅是台灣海峽的天險，還有台灣在地緣戰略的地位。此外，國軍防衛國土的意志和戰力不斷提升，以及盟友國家對區域安全的高度關注及共同投入，讓台灣有堅強的信心，來維護台灣的安全。
謝佩芬說，從烏克蘭事件中，可以看到烏克蘭軍民展現捍衛家園的決心與行動，這也證明台灣在面對外部勢力可能的侵擾時，台灣全體國民展現的防衛決心也是至關重要，也勢將能夠改變國際社會對台海安全議題的看法。