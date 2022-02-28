228收假日現北返車潮！國道8路段易塞 國5這恐塞到晚上
228連假最後一天、也是連續假期收假日，不少到外縣市旅遊的民眾準備收心返家，交通部高速公路局預估今（28）日將出現北返車潮，交通量將達110百萬車公里，預判上午9時國5北向宜蘭-坪林路段就會出現車潮，直到傍晚6點後才會紓解，而下午壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國6舊正-霧峰系統等，建議提早出門或盡量走替代道路。
記者顏真真/台北報導
2022-02-28 09:26:53
高公局指出，昨日全日交通量為114.8百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里)的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.2倍，除國1北向新竹系統至湖口、國3北向關西至大溪於23時及國5北向頭城至坪林路段於今日凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後恢復正常。
至於今日凌晨0至5時平均交通量為6.3百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的1.8倍；預估今日交通量為110百萬車公里，而目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.2百萬車公里，今日相關疏導措施包括包括下午2時至晚上9時時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制、早上7時至晚上12時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日車潮大約都是北向為主，上午及下午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林路段，宜蘭至坪林大約早上9點後就會出現北返車潮，直到傍晚6點後才會紓解。
今日下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口，車多情形多集中在下午3點之後，並會持續到晚上6、7點；國3竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪，北向車多情形多集中在下午3點至6點；國6舊正-霧峰系統，預估車多將集中在下午3時至5時間，建議西部國道南區北向用路人儘量上午9時前出發、中區北向用路人儘量於12時前出發；國5北向用路人建議於上午9時前出發，節省寶貴時間。