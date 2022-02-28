「知名音樂才子」劈腿搞出人命　5大線索洩身分

37歲尹嘉萱曾演出《戲說台灣》、《我的自由年代》等劇，並以《世間情》打開知名度，去年宣布已經秘婚4年。近日她在節目上分享過去遇人不淑，與一名離過婚、有暴力傾向的「知名音樂才子」交往，怎料，對方和酒店妹約砲，最後還鬧出「人命」，讓她心死決定分手。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-28 10:40:38｜2022-02-28 11:11:41
尹嘉萱在《命運好好玩》透露，一任男友是知名音樂老師，在她剛出道時，因和對方學唱歌，互動頻繁，在男方暗示情意後交往，男生甚至承諾有過失敗的婚姻，對下段感情一定會記取教訓，全心全意付出，而尹嘉萱也對男友的3個小孩視如己出。
沒想到，某天尹嘉萱和男友小酌後回家睡覺，她半夜酒醒，不知哪根筋不對，看了男友手機，猜中密碼後一解鎖，赫然看見幾天前男友和一名酒店妹的對話訊息，男友問女生「妳那個有沒有來？如果沒有來，我帶妳去泡溫泉」，女生回「沒有（來）啊，那天我空班，我們可以去陽明山泡溫泉」。
尹嘉萱忍到早上質問男友，對方竟回「請問哪一條法律規定泡溫泉一定要開同一個房間？」聲稱做這些事都是「寫歌的創作來源」，尹嘉萱心想藝術家可能真的是如此，變傻傻地相信，放任另一半在外偷腥2年，最後是某次兩人去日本玩之前大吵一架，加上從共同朋友得知男友搞大了酒店妹的肚子，她才徹底死心放手。
對於音樂才的的身分，尹嘉萱給的線索是「知名金牛座音樂才子」、「大她17歲」、「離過婚」、「跟前妻育有3個子女」、「跟主持人何篤霖、郭靜純都很熟」，引起網友議論。（編輯：楊穎軒）