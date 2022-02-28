已婚台積電工程師狂約她！「暗黑真相」網驚：一堆在喝茶
台積電（2330）是全球第一家且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，也是許多求職者夢寐以求的公司之一；不過就有一名女網友發文，表示最近認識一位已婚的台積電工程師，但對方一直約她吃飯聊天，讓她很不解，貼文一出，也有網友曝光暗黑真相。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 10:54:02
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「GG工程師真的很忙嗎」為題發文，表示身邊很多朋友遇到另一半在台積電工作但出軌的事件，而她自己最近認識一位台積電工程師，對方已婚，卻三不五時就打電話給她聊天，甚至會特別請假找她一起出門吃飯，但這也讓她很困惑「據我所知台積電是高壓的上班環境，工程師們怎們還有心思搞這些呢」？
貼文一出，知情網友也爆出「暗黑真相」，「就是因為高壓，所以需要釋放，很好懂吧」、「心理壓力大才要通過生理發洩一下啊」、「台積一堆下班喝茶的，我大學朋友就這樣被女友甩的，說都沒時間陪他，後來我朋友大變，直接開約，建議如果有另一半真的別進台積，陪伴的時間非常的少」、「對某些人而言，舒壓的方式就是…開約」、「下班後想舒壓啊」、「想爽而已」。
也有許多網友傻眼，認為原PO行為可能有些不妥，「已婚你還跟他聊天吃飯0.0？」、「已婚還接電話…」、「如果知道對方已婚，我是不會跟他單獨去吃飯的欸！想想都噁心呢～幹嘛不避嫌」、「所以你也想讓他出軌是不是」、「哇，這篇是自爆自己是小三嗎」。
但也有網友表示，不只是台積電，很多公司都會有偷吃亂搞的員工，「其實每家公司都有，真的看另一半人品，自己眼光差怪不了別人，想在公司亂搞，另一半根本無從得知，不要臉一點的上下班吃飯就在搞，不影響公事大家多睜一隻眼閉一隻眼，有時跟另一半說去唱KTV喝酒聚會，事實上是背地裡去玩樂，再強調一次，不論學校/公司/單位，想出軌偷吃，多的是管道…」。（編輯：郭佩蓉）