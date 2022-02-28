粉絲憂劉詩詩婚變主因曝光！85小花嫁大齡男星多離婚收場

吳奇隆和劉詩詩這對兩岸夫妻，結婚至今7年，始終相當恩愛，不過近日離婚傳言甚囂塵上，被影射下個月官宣離婚，兩人昨（27）日發共同聲明，強調「我們一直很好」，否認外界謠言，並祭出律師函警告娛樂博主勿散布謠言，但劉詩詩的粉絲仍無法放心，因為中國85後小花多數嫁給大齡男星，結局竟多是離婚收場！





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1985年後出生的中國女星，叱吒娛樂圈一時，被封為85小花，其中數人經歷頗為相似，都是和年齡較大的男星結婚，在事業高峰期生了孩子，她們就是楊冪、趙麗穎、Angelababy（楊穎）、劉詩詩。





35歲的楊冪嫁給大12歲的劉愷威，在年僅27歲的年紀「奉子成婚」，當初兩人被網友調侃，劉愷威出道時，楊冪還是小女孩，結果婚後男方爆出「夜光劇本」事件，深夜和女星王鷗談拍戲，關係不單純，她當時還發聲力挺老公，結果撐了5年還是離了。





▲楊冪是著名工作狂，離婚後事業不降反升。（圖 / 微博）

34歲的趙麗穎與大9歲的馮紹峰因戲結緣，馮紹峰家世背景不錯，卻是情史豐富的公子哥，這段感情當初被認為是螢幕CP成真，讓粉絲相當開心，可惜攜手走了3年，以「日子很長，過去很好，願未來更好」宣告分手，孩子多由馮紹峰照顧。





▲馮紹峰（右）、趙麗穎這對螢幕CP閃婚又閃離，讓粉絲相當扼腕。（圖／優酷娛樂微博）

33歲的Angelababy和黃曉明外表很登對，實際上卻有11歲差距，當初砸10億元風光舉辦世紀婚禮，婚後卻屢傳分手，因謠言不勝其擾，Angelababy去年還忍不住跳出來自清，婚前被指為第三者的傳聞，稱呼老公為「黃先生」，關係疏遠由此可見，今年果然如預言的分手了。





▲黃曉明當年砸10億辦華麗風婚禮給baby。（圖／黃曉明工作室微博）

而劉詩詩跟吳奇隆相差近17歲，吳還是第二任婚姻，加上兩岸婚姻維持不易，粉絲擔憂她被欺負，又沒在螢光幕前亮相，希望她像楊冪、趙麗穎一樣，多接點戲靠自己掙錢。不過，吳在旗下影視公司「稻草熊」上市後，已經給了老婆多數股票，劉詩詩身家高達數十億，就算離婚也衣食無虞。



