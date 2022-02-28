《鋼四壁》男團露營濕身 涂善存、邱宇辰打赤膊秀壯肌
涂善存、邱宇辰、宋偉恩、管麟在《我和我的鋼四壁》第一集祭出「野營戲」，下水濕身大秀好身材，回想起拍攝野營戲2天1夜的趣事，涂善存說當時營地老闆想幫劇組加菜，戴上蛙鏡、拿著魚叉跳進水裡抓魚，沒5分鐘就抓到1條魚，熱愛即興演出的邱宇辰也不忘就地取「魚」，偷偷放在口袋中，在拍攝4個人搭大泳圈玩「漂漂船比賽」時，突然神來一筆，從口袋抓著1條魚大喊：「我口袋有魚哎。」還把魚演得活蹦亂跳的，害大家差點沒笑場。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-28 12:00:00
管麟記得天沒亮大家就一起到山上現場，儘管是夏天還是滿冷的，印象最深刻的是野營生火和搭帳篷，雖然有工作人員協助，但實際拍攝時，也要幫忙負責搭建。管麟飾演的蕭聖宇個性對細節非常要求、注重儀式感，包括搭建的方位、營火的位置、營地繩索的角度都很要求。他開心分享，這次拍戲是自己第一次用打火石生火成功，很有成就感，也很喜歡和夥伴們共同完成一件事情的感覺。宋偉恩說相較其他3個人，自己戶外野外活動經驗很少，頂多是去海邊走走，徒步過溪因為石頭上青苔太滑，加上戲服不能濕，正害怕差點滑倒之際，涂善存、邱宇辰、管麟都不約而同用力抓住他，讓他非常感動。
因為戲裡戲外「鋼四壁」四帥都展現無比的好感情，拍攝野營戲宛如就像是真人實境秀一樣自然好笑，問起4個人有機會的話要不要乾脆來拍露營實境秀，大家不約而同都說好，尤其是私下本就熱愛露營，一個月至少要露營7次的涂善存舉雙手贊成，還不忘幫大家分配工作：「管麟就是美食擔當、邱宇辰康樂擔當、我是露營周邊工具人擔當，宋偉恩可以安心找個角落把自己圍起來，不讓蚊蟲靠近等待吃美食，做個稱職的耍廢擔當。」
管麟自己也同意，最想和邱宇辰一起負責料理，他開玩笑說：「據我的了解，善存和偉恩應該對料理沒有太多的涉略，如果交給他們，可能會變成暗黑料理吧。」 宋偉恩笑說因為這部戲培養的好默契，如果真的有機會拍攝實境節目的話，觀眾應該會一直看到自己和邱宇辰不斷鬥嘴，加上4個人應該會很吵，剪接師會很辛苦。《我和我的鋼四壁》2月28日起周一至周五晚上9點於衛視中文台全台首播，星衛娛樂台也將於3月1日起，周一至周五晚上8點同期首播。