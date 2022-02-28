俄軍持續逼近！烏克蘭總統：接下來的24小時是關鍵期
英國唐寧街首相府發言人表示，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）27日晚間透過電話告訴英相強生（Boris Johnson），接下來24小時對烏克蘭來說至關重要，說明了現在戰況緊急。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-28 11:57:01｜2022-02-28 11:58:41
俄羅斯入侵烏克蘭迄今已5天，根據《路透社》報導，英國政府發言人在聲明中提到，澤倫斯基認為在烏克蘭各地的戰鬥仍在持續，而接下來的24小時將會是烏克蘭的「關鍵時期」。
強生則表示，英國將盡其所能確保確保英國及其盟國的防禦性援助送達烏克蘭，並會與澤倫斯基保持密切聯繫，讚揚其自蒲亭發動武力入侵已來的領導能力。
在烏克蘭，首都基輔（Kyiv）市長稍早承認目前已經遭到俄軍的包圍，而基輔西南方的瓦西里基夫（Vasylkiv）空軍基地也在武裝部隊參謀總部的證實下，努力維持抵抗俄國的炮擊，參謀總部形容對烏國軍隊來說是這24小時將會是「艱難時刻」。
儘管烏克蘭至今接受來自德、法、荷、美與瑞典的軍武支援，稍早歐盟也破例允諾將運送戰機至烏克蘭協助防禦，但莫斯科當局也提升了警戒狀態，蒲亭不僅下令將核震懾部隊提高戒備，從俄國境內前往俄烏邊境的部隊還有增加的趨勢。
根據《美聯社》報導，烏克蘭內政部統計表示境內至今已有352平民喪生，包括14名兒童，另有1684名平民因砲火受傷，包括116名兒童。