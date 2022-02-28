追思紀念228　陳其邁：歷史可以原諒但不能夠忘記

高雄市長陳其邁今(28)日在出席二二八事件75週年紀念日追思紀念儀式時表示，「歷史可以原諒，但不能夠忘記」，代表高雄市民向受難者及爭取民主、人權的先行者獻上哀思與敬意。陳其邁表示，歷史可以原諒，但是不能忘記，人類的錯誤，必須經過不斷的反省、檢討，文明才能繼續向前行。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-28 12:27:40
為感念民主先進的犧牲與奉獻，高雄市政府今天以「我們心中的那一道光」為題，在二二八和平紀念公園舉行75周年追思紀念會。包括市長陳其邁、副市長史哲及立委李昆澤、邱議瑩等人，均出席與會，陪同名受難家屬以百合花追思1947年3月遭屠殺親人，新古典室內樂團演奏「白牡丹」、「望春風」等樂曲，會場春陽暖暖、微風輕拂。
高雄市二二八關懷協會理事長王文宏也代表講述根據整編21師及要塞司令統計，消耗子彈93萬4千多發，立法院認證失蹤人口有16萬6千多人，數字並無意義，傷痛直到兩蔣過世才暫時平歇。
陳其邁也表示，過去他在高雄中學就學時，所有課本、老師都不曾跟他們說過二二八事件，直到畢業後才了解，原來雄中紅樓子彈孔所代表的意義。台灣能享今日民主化果實，是依賴所有民主先進，為台灣這塊土地辛苦奮鬥、犧牲奉獻的成果，相信勇敢的台灣人絕對不會忘記過去這段歷史，也期盼心中的那道光，帶領我們繼續勇敢向前行。
陳其邁指出，人權、民主、自由是人類普世價值，是我們心中的那道光，也是帶領台灣人勇敢、堅定向前行的腳步。他並以烏克蘭為例說明，在國家面臨挑戰之際，大家都能感同身受，因為有著相同歷史記憶，高雄一定會堅定地與烏克蘭人民站在一起。昨日2022台灣燈會二二八草地音樂會，即以心中的那道光為主題，在衛武營大草皮用蠟燭排出台灣的形狀，向全世界宣示我們捍衛民主自由的決心。