台南228事件75週年追思會 黃偉哲獻上追思與敬意

二二八事件 75 週年，台南市政府於新營二二八紀念碑舉行和平追思會由市長黃偉哲主持，在新韻合唱團所演唱「淚光閃閃」及「台灣」兩首歌曲中，黃偉哲與二二八受難家屬一同追思默禱。

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黃偉哲表示， 75 年前台灣發生了 228 事件，讓台灣整個社會都陷入了停頓與哀傷，如今藉由紀念 228 事件，希望效法前輩的勇氣，團結台灣的不同黨派與族群一起迎向未來。今人應從過往迄今的歷史借鏡，如烏克蘭跟俄羅斯的戰爭，烏克蘭的人民展現了無比的勇氣與毅力，齊心團結對抗強權，這就是我們所需要與必要的，衷心希望全國民眾全力攜手團結，共同對抗邪惡的外來勢力。

▲228受難者家屬於紀念碑前獻花，致上追思（圖／記者林怡孜攝，2022,02,28）

黃偉哲進一步說，過去台灣的民主前輩，無懼威權的壓迫，喚醒了全國人民追求政治與民主自由的信念與價值，未來應繼續努力，珍惜好不容易才得到的民主成果，疼惜這片土地，讓更多多元的聲音，能自由的呈現，讓社會充滿愛與和平，一起建立更好的家園，讓民眾更加安居樂業。台南鄉親在 75 年前的二二八事件中失去至親，對政府產生嚴重的不信任及難以抹滅的傷痛，追思會讓我們追思先人不畏威權體制及困難所打拼出來的珍貴民主成果，不僅是記憶歷史，也同時凝聚人民的力量與團結，重拾人民對政府的信心及信任。