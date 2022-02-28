當你堅持到撐不住時　可有想過「放棄」可能是積極正向的「選擇」

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多少人明知感情已經變質，卻還要強求，和朋友相處，一直委屈自己的迎合別人，職場裡工作雖熟練卻也升遷無望，該不該離開「舒適圈」勇闖未來，面對長久的熬夜苦讀，考試成績一直沒有起色，到底要不要再就這樣撐下去，這些都是我們常面臨的選擇，所以就會聽到 「堅持就是勝利。」、「凡事要貫徹始終。」、「鐵杵終能磨成繡花針。」、「放棄的話，全部的努力就會功虧一簣！」這些看似鼓勵性的語言，是從小到大被灌輸的觀念，即使是痛苦深淵，只要咬著牙堅持不放棄，最後將能否極泰來！但，真的是如此嗎？所謂的放棄，就是捨棄不適合，探索更適合的道路，選擇放棄，是為了讓失去的時間、金錢和人生所受到的傷害，都能降低到最小程度，是人們不可或缺的危機管理方式。
「放棄」，是積極正向的「選擇」
當一件事無論再怎麼努力，也無法改變現狀時，若是執意拚下去，將看不見其他選擇。如果這時能了解到「捨棄不重要的事物，選擇更重要的，未來將更加光明，自己的才能也能發光發熱」的積極放棄方式，煩惱將不再是煩惱。
夢想的危機管理：「替換」而非丟棄
每個人都有夢想，但如果為了做不到的夢想做無謂掙扎，導致失去寶貴的時光與機會，那就太危險了。在情況不如預期時，就接受「自己並不適合」的事實，然後另外尋找道路往前行。如此一來，將能找到更適合的機會，扔掉手中石頭，才能拿桌上鑽石，「放棄」是人生的一部分，人生不能重來，但可以修正。
勇敢放棄，讓人生更幸福美好
1.工作層面：捨棄完美主義提升效率
當展開新業務時，如果只想先制定完美企劃書再著手進行，恐怕難以付諸行動。不如在企劃書完成六成左右時，就先推出新產品試水溫，觀察市場銷售反應，從中發現問題點進而改善，再推出改良後的商品。過程雖然不完美，但能加速工作效率。
2.人際層面：放棄建立人脈找回自由
「朋友貴精不貴多」，朋友不多沒關係，因為擁有了「自由」。若是一個人，無論是用餐或旅行，就毋須配合對方，是完完全全的自由個體。
3.家庭層面：不當完美媽媽，有更多時間陪伴家人
如果想當凡事親力親為的一百分媽媽，要一大早起床準備早餐、送孩子上學，接著自己去上班；下班後還要回家準備晚餐、整理環境等，工作、育兒蠟燭兩頭燒。家事方面，不如花些錢請清潔公司處理，不只能充分獲得休息，還有更多時間陪伴家人。
過度執著是一種逃避現實與停止思考的行為，這樣的結果容易迷失自我，甚至是人生。放棄並非失敗認輸，而是給自己重新來過的明智抉擇。
文章來源：方言文化出版《努力有底線，不拚更能贏：「對的放棄」徹底擺脫壓力煩惱，學會轉彎「設立停損點」》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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