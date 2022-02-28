北返車潮現！國5雪隧回堵4.5公里、這路段嚴重塞車紫爆
今（28）日為和平紀念日連續假期收假日，交通部高速公路局表示，上午國道除國5北向宜蘭至頭城路段於9時30分起出現車多壅塞外，其餘路段行車大致正常，而截至中午12時，國5北上主線雪隧回堵4.5公里，目前宜蘭接近頭城部分更是紫爆，車速甚至不到10公里。
記者顏真真/台北報導
2022-02-28 12:38:44
高公局指出，截至上午11時，國道全線交通量為27.3百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，不過，上午11時14分國1北向210.3公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；11時18分國1北向211公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里，以上事故均已排除，惟上述事故均導致車流回堵，嚴重影響國道行車順暢。
此外，高公局預判今日下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯至后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統，建議用路人透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段(如附圖3-5)。
至於目前國5路況，高公局指出，至今日中午12時，國5北上回堵長度主線雪隧4.5公里，各入口排隊頭城（台9）2公里、頭城（宜4）1.5公里、宜蘭2公里、羅東2公里、蘇澳1公里。