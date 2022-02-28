二二八事件75周年　賴清德：釐清真相才能確認遠離威權

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德表示，至今還有人以為二二八事件是族群衝突，卻忘了當時政府貪污腐敗、社會民生凋敝、累積民怨，終於在大稻埕緝煙事件中一舉爆發，這才是二二八的本質。當年面對政府的鎮壓、清鄉，也有許多不分族群、互相保護的感人故事。二二八是統治者與被統治者的衝突，是政府對人民的壓迫，而面對這段錯誤的過去，則是國家對人民的責任。
賴清德說，這就是為什麼，政府一直以來都努力推動轉型正義，要以更積極、更細緻的方式，既讓真相能夠百分之百呈現在國人眼前，也讓擁有不同歷史記憶的民眾，彼此能夠更加理解。
賴清德提到，台灣民主化後，從前總統李登輝開始，歷屆政府與民間協力，針對二二八事件做了一系列的努力，包括認錯、道歉、立碑、歷史真相的調查、賠償，以及回復受難者名譽。
2016年總統蔡英文就任後更加積極推動轉型正義，包括在自己行政院長任內通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布4波刑事有罪判決撤銷名單，這些都是政府努力的成果。
賴清德說，雖然促轉會因為任期屆滿即將退場，但政府對於真相的探尋及對於公義的追求，永遠沒有終點，未來將於行政院設置「推動轉型正義會報」，由行政院長擔任召集人，相關部會承接促轉會業務，持續推動轉型正義的工作。
賴清德表示，這75年來，勇敢的台灣人沒有被逆境所困，許多前輩承先啟後、前仆後繼，終於讓台灣從強人威權體制逐步向世界自由民主的燈塔邁進。
賴清德期盼，未來民主能夠持續深化，轉型正義更加落實，人權保障能更加徹底。不分族群、不分世代，所有台灣人為民主自由投入的點點滴滴，將來必定開花結果，將台灣打造一個更和解、更公義與更團結的國家。